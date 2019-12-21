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Белорусский, российский или немецкий: эксперимент на прочность для ламината разных классов
Источник материала: Tut.by
Всегда хотелось проверить рассказы продавцов ламината из строительных магазинов: действительно ли имеют значение класс износостойкости, бренд и страна производства? Или все это маркетинг, а выбирать нужно просто по цвету и фактуре? Строительный
Ламинат 32 и 33 классов белорусского, российского и немецкого производства Павел проверял в условиях, приближенных к бытовым. По образцам ходили на каблуках, роняли кухонный молоток и пытались воткнуть нож. Потом на ламинат вышли конькобежцы и разлили воду.
Испытания на прочность трудно назвать лабораторными, а выводы — объективными. И тем не менее, результаты этого бытового эксперимента многим покажутся любопытными.
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Действительно ли влияет класс износостойкости ламината, бренд и страна производства на прочность материала.
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