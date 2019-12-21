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В Варшаве прошла акция в поддержку независимости Беларуси
Источник материала: Партизан
Участники пикета собрались в самом центре польской столицы.
В Варшаве вчера около 20 человек протестовали против интеграции Беларуси с Россией. Участники, которые собрались в самом центре польской столицы около колонны Сигизмунда III Вазы, держали плакаты «За независимую Беларусь», «No Russia» и другие, сообщает
Как отмечают организаторы, в акции принимали участие в основном молодые люди, которые приехали учиться в Польшу. Подобные акции протеста прошли также в Белостоке, Кракове и Щецине.
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Участники пикета собрались в самом центре польской столицы.
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