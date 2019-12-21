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В Молодечненском районе грузовой поезд сбил фуру
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 декабря около половины шестого утра неподалёку от деревни Пруды Молодечненского района автомобиль попал под грузовой поезд.
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Тягач MAN следовал из Литвы в Узбекистан. В какой-то момент фура, которая перевозила жидкий полиуретан для мебельного производства, выехала на пути.
В аварии никто не пострадал, но произошёл разлив полиуретана на площади около 300 кв. метров. Были проведены работы по очистке дорожного полотна. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Из-за происшествия ненадолго задерживались поезда Гудогай – Минск и Санкт-Петербург – Калининград.
В прошлом году в Бобруйском районе на пути выехали «жигули».
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Новости Беларуси. 22 декабря около половины шестого утра неподалёку от деревни Пруды Молодечненского района автомобиль попал под грузовой поезд. По сведениям МЧС...
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