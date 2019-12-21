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В Молодечненском районе грузовой поезд сбил фуру

22.12.2019 11:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 декабря около половины шестого утра неподалёку от деревни Пруды Молодечненского района автомобиль попал под грузовой поезд. 

По сведениям МЧС Беларуси, происшествие случилось на неохраняемом железнодорожном переезде (848 км, перегон Турец – Бояры). 

В Молодечненском районе грузовой поезд сбил фуру
Фото: МЧС Беларуси 

Тягач MAN следовал из Литвы в Узбекистан. В какой-то момент фура, которая перевозила жидкий полиуретан для мебельного производства, выехала на пути. 

В аварии никто не пострадал, но произошёл разлив полиуретана на площади около 300 кв. метров. Были проведены работы по очистке дорожного полотна. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. 

В Молодечненском районе грузовой поезд сбил фуру
Фото: МЧС Беларуси 

Из-за происшествия ненадолго задерживались поезда Гудогай – Минск и Санкт-Петербург – Калининград. 

В прошлом году в Бобруйском районе на пути выехали «жигули».

Поезд врезался в машину и протащил её на сто метров – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 22 декабря около половины шестого утра неподалёку от деревни Пруды Молодечненского района автомобиль попал под грузовой поезд.  По сведениям МЧС...
 
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