Более полутонны контрабандных грецких орехов изъяли в Столине

Источник материала: Виртуальный Брест

Россиянин организовал незаконную схему ввоза в Беларусь грецких орехов, привлекая к этому жителей приграничья Беларуси и Украины.





Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.





Брестскими таможенниками пресечена схема незаконного ввоза из Украины грецких орехов. "Организовал ее 28-летний гражданин Росси. В течение недели жители приграничных районов Беларуси и Украины мелкими партиями под видом товаров для личного пользования перевозили грецкие орехи через белорусско-украинскую границу и передавали их владельцу товара. Россиянин же в Столине складировал все это в своем автомобиле", - рассказали в пресс-службе.





Всего в легковушке хранилось более 100 мешков - это около 530 кг очищенных грецких орехов. Продукция изъята до решения суда.

Брестской таможней по данному факту начат административный процесс по ч.2 ст.14.1 КоАП. Статья предусматривает ответственность в виде штрафа и обращение товара в доход государства.





Таможня напоминает, что если под видом товаров "для себя" ввозятся вещи с целью использования в предпринимательской деятельности, то они считаются незаконно перемещенными через таможенную границу. За подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность.