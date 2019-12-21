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Более полутонны контрабандных грецких орехов изъяли в Столине

22.12.2019 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Россиянин организовал незаконную схему ввоза в Беларусь грецких орехов, привлекая к этому жителей приграничья Беларуси и Украины.

Более полутонны контрабандных грецких орехов изъяли в Столине

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Более полутонны контрабандных грецких орехов изъяли в Столине

Брестскими таможенниками пресечена схема незаконного ввоза из Украины грецких орехов. "Организовал ее 28-летний гражданин Росси. В течение недели жители приграничных районов Беларуси и Украины мелкими партиями под видом товаров для личного пользования перевозили грецкие орехи через белорусско-украинскую границу и передавали их владельцу товара. Россиянин же в Столине складировал все это в своем автомобиле", - рассказали в пресс-службе.

Более полутонны контрабандных грецких орехов изъяли в Столине

Всего в легковушке хранилось более 100 мешков - это около 530 кг очищенных грецких орехов. Продукция изъята до решения суда.

Брестской таможней по данному факту начат административный процесс по ч.2 ст.14.1 КоАП. Статья предусматривает ответственность в виде штрафа и обращение товара в доход государства.

Более полутонны контрабандных грецких орехов изъяли в Столине

Таможня напоминает, что если под видом товаров "для себя" ввозятся вещи с целью использования в предпринимательской деятельности, то они считаются незаконно перемещенными через таможенную границу. За подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность.

 
 
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  Россиянин организовал незаконную схему ввоза в Беларусь грецких орехов, привлекая к этому жителей приграничья Беларуси и Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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