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Доброе печенье: в минской пекарне работают ментальные инвалиды
22.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске предприниматель открыл пекарню, в которой работают люди с ментальными расстройствами. По статистике им сложнее найти работу. Как справляются со своими обязанностями особенные пекари, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
После четырех лет поисков работы для Владимира Щербакова эта пекарня – настоящее счастье. С его диагнозом
На крохотной кухне помещаются шесть человек. У всех сотрудников диагнозы разные, а проблема общая.
В день эти люди выпекают более 15 килограммов печенья: шоколадного, сырного, овсяного. Готовят только из натуральных продуктов – и обязательно добавляют секретный ингредиент.
Ольга Гуринович – шеф-кондитер на необычной кухне. С техникой работает только она. Подчиненные придают форму тесту и фасуют готовое печенье.
Открыть такую пекарню Дмитрий мечтал два года. Всегда хотел помочь людям с расстройствами психики. Говорит, это самая уязвимая категория. Цель проекта – не просто трудоустроить.
Предприниматель хочет показать: это не только доброе дело. Такой бизнес может быть прибыльным. Например, если на предприятии более половины сотрудников с инвалидностью, то аренда помещения в десять раз дешевле, а налоги гораздо ниже.
Сейчас парламентарии рассматривают новый законопроект о правах инвалидов. Один из пунктов в документе квоты на рабочие места.
Четыре года назад Беларусь присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов. Тем самым взяв на себя обязательства обеспечивать для всех равные условия.
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По статистике людям с такими диагнозами сложнее найти работу. В пекарне готовят только из натуральных продуктов и обязательно добавляют секретный ингредиент –...
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