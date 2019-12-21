Доброе печенье: в минской пекарне работают ментальные инвалиды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске предприниматель открыл пекарню, в которой работают люди с ментальными расстройствами. По статистике им сложнее найти работу. Как справляются со своими обязанностями особенные пекари, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

После четырех лет поисков работы для Владимира Щербакова эта пекарня – настоящее счастье. С его диагнозом «шизофрения» найти место непросто. Здесь он вырезает полоски из теста и выкладывает на противень. Кому-то занятие покажется монотонным, но не Владимиру.

«Это больше, чем возможность заработать. Это уже стало хобби, увлечением. Друзей появилось много», – говорит сотрудник пекарни.

На крохотной кухне помещаются шесть человек. У всех сотрудников диагнозы разные, а проблема общая.

«Мне не могут найти работу, так как у меня диагноз «умственная отсталость в легкой степени» , – посетовала сотрудница пекарни Инна Пугачева.

В день эти люди выпекают более 15 килограммов печенья: шоколадного, сырного, овсяного. Готовят только из натуральных продуктов – и обязательно добавляют секретный ингредиент.

«Любовь, конечно же! Желание ребят трудиться на благо себе и обществу, быть такими же, как мы с вами. Ребят, которые не могли найти себе работу. Они слышали: «инвалид» – все, двери закрыты», – отметила шеф-кондитер Ольга Гуринович.

Ольга Гуринович – шеф-кондитер на необычной кухне. С техникой работает только она. Подчиненные придают форму тесту и фасуют готовое печенье.

Открыть такую пекарню Дмитрий мечтал два года. Всегда хотел помочь людям с расстройствами психики. Говорит, это самая уязвимая категория. Цель проекта – не просто трудоустроить.

«Социализация, адаптация, повышение качества их жизни. Показать другим бизнесам то, что их можно и нужно привлекать к работе. Даже среди людей с инвалидностью они попадают в такую изоляцию. Дело не в том, что они плохие, либо общество плохое. Дело в том, что им сложно выполнять какие-то задачи», – указал руководитель проекта по инклюзивному трудоустройству, социальный предприниматель Дмитрий Богданов.

Предприниматель хочет показать: это не только доброе дело. Такой бизнес может быть прибыльным. Например, если на предприятии более половины сотрудников с инвалидностью, то аренда помещения в десять раз дешевле, а налоги гораздо ниже.

«Начали появляться, или развиваться как-то более масштабно предприятия, которые используют труд людей с инвалидностью, или делают какие-то отчисления в пользу людей с инвалидностью в какие-то фонды, в какие-то организации. Помогая тем самым им как-то существовать и реализовываться», – специалист по инклюзии Александр Авдевич.

Сейчас парламентарии рассматривают новый законопроект о правах инвалидов. Один из пунктов в документе квоты на рабочие места.

Четыре года назад Беларусь присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов. Тем самым взяв на себя обязательства обеспечивать для всех равные условия.