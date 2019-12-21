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Белорусская компания украсила к Новому году Казанский Кремль

22.12.2019 13:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусская компания украсила к Новому году Казанский Кремль

Группа компаний VDS проработала дизайн, орнамент и цветовую гамму световых конструкций и произвела каркас для праздничного оформления Казанского Кремля.

Новое световое оформление «рассказывает» жителям Казани и гостям города историю Казанского Кремля, отражает его культурную значимость, говорится в сообщении компании.

«Казанский Кремль – сердце столицы Республики Татарстан. В этом памятнике архитектуры тесно переплетена история двух народов. Дизайнеры VDS при работе над комплексным световым оформлением этого объекта ставили задачу сохранить наследие и объединить эпохи. Дизайн, конструктив и цветовая гамма светового оформления воплотили самые выразительные графические образы культур двух национальностей — русских и татар; идея поддержана и выражена в авторском орнаменте», — отметил креативный директор Группы Компаний VDS Алексей Шишко.

Проект предусматривал монтаж четырех световых инсталляций, одна из которых галерейная, и пяти световых фигур – национальных символов Казани и Татарстана. При этом модульная система конструкций светового оформления Казанского Кремля, состоящих из радиусных элементов фиксированных габаритов, позволит использовать их не один сезон и формировать множество комбинаторных вариантов: галереи, тоннели, улицы, ротонды, малые архитектурные формы.

 
 
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Группа компаний VDS проработала дизайн, орнамент и цветовую гамму световых конструкций и произвела каркас для праздничного оформления Казанского Кремля.
 
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