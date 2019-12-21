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Министр образования прокомментировал «уговоры» вступить в БРСМ и проголосовать досрочно

22.12.2019 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр образования Игорь Карпенко дал интервью изданию «Наша Ніва». Он прокомментировал «загон» школьников на спортивные мероприятия, уговоры вступить в БРСМ и досрочное голосование у студентов.

Загон школьников на спортивные мероприятия министр оценивает негативно. По его словам, учителя должны предлагать детям ходить на мероприятия — но не принуждать, пишет TUT.BY.

— Загонять нельзя, это плохо, — говорит министр. — Но не использовать в образовательном процессе ту спортивную инфраструктуру, проведение тех высоких мероприятий, которые проходят у нас, — турниров, чемпионатов, — это было бы преступлением.

Поэтому нужно четко выстраивать эту работу, прийти к школьникам и сказать: ребята, в рамках того и того мероприятия пойдем на такое и такое мероприятие с учителем вместе, мы обсудим такие и такие вопросы… А можно прийти и тупо сказать: все построились — и пошли на хоккей! Вот этого не должно быть.

Я не вижу проблемы! Мы ходим в музеи, на какие-то там культурные, спортивные мероприятия. От всего, думаю, есть польза, но вопрос в том, как учитель это все делает.

Министр вспомнил и резонансное видео, на котором в одном из классов минской гимназии замдиректора по воспитательной работе настойчиво уговаривает детей вступать в БРСМ. На видео женщина говорит: «Сейчас за каждые полпроцента борется каждая школа, каждое учреждение, каждая гимназия».

— Помните, была эта тема с загоном в БРСМ, ролик тот выложили? — вспоминает Игорь Карпенко. — Ну и что? Это же даже унижение для самого учителя, когда он нудит: «Ну вступите вы в БРСМ!» Ну не требует никто, чтобы мы их заставляли вступать. Никто не требует, и никто у нее не берет этих отчетов!


Журналист «Нашай Нівы» поинтересовался, что министр думает о досрочных выборах, когда преподаватели уговаривают студентов: «Проголосуйте досрочно, вы же всё понимаете…»

— Преподаватель тоже имеет определенную гражданскую позицию, — уверен Игорь Карпенко. — И нет ничего плохого в том, когда преподаватель, декан или ректор студентам объяснит, какие события происходят, как они происходят, что для этого нужно. Конечно, нельзя загонять. Если там есть случаи, что кто-то где-то говорит: «Идите, мы вам экзамен поставим», то это, конечно, непорядок, такого не должно быть.

Вместе с тем каждый имеет право: есть право агитировать против выборов, а есть право агитировать за то, чтобы идти на выборы. Каждый делает свой выбор.
 
 
Ссылка на источник 24
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Министр образования Игорь Карпенко дал интервью изданию «Наша Ніва». Он прокомментировал «загон» школьников на спортивные мероприятия, уговоры вступить в БРСМ и...
 
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