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Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району информирует о порядке реализации елей

22.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району информирует о порядке реализации елей

Обращаем внимание, что физические лица вправе осуществлять реализацию на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах декоративных растений, к которым относятся и елки. Ставка единого налога на осуществление данного вида деятельности на территории г. Буда-Кошелево и района составляет 54 рубля за месяц. Сумму налога возможно уменьшить на 50% при реализации елей менее 15 дней в месяц и на 20% для отдельных категорий граждан (например, пенсионерам, инвалидам, родителям многодетных семей и т.д.).

Подробную информацию о порядке реализации елок, а также осуществлении других видов деятельности, не требующих регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, можно получить в управлении по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3, каб. 23, либо по телефону 7-67-25.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА

 
 
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Обращаем внимание, что физические лица вправе осуществлять реализацию на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и...
 
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