ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Новой Зеландии за шесть месяцев изъяли из оборота более 60 тыс единиц огнестрельного оружия

22.12.2019 14:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Новой Зеландии. Владение полуавтоматами, штурмовыми винтовками, а также деталями и боеприпасами к ним было запрещено в стране 12 апреля после теракта в мечетях Крайстчерча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы потеряли здесь друзей семьи»: жители Крайстчерча о двойном теракте в мечетях

В Новой Зеландии за шесть месяцев изъяли из оборота более 60 тыс единиц огнестрельного оружия

Правительство страны отвело шестимесячный срок для всех владельцев оружия, чтобы его можно было сдать властям и получить компенсацию, если оно покупалось на законных основаниях, или избежать ответственности, если оно было приобретено без разрешения. В то же время гражданам, незаконно владеющим полуавтоматическим оружием и штурмовыми винтовками, грозит уголовное преследование и тюремное заключение на срок до 5 лет.

В Новой Зеландии за шесть месяцев изъяли из оборота более 60 тыс единиц огнестрельного оружия

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Новой Зеландии. Владение полуавтоматами, штурмовыми винтовками, а также деталями и боеприпасами к ним было запрещено в стране 12 апреля после теракта в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись: в одном из мотелей Лас-Вегаса произошёл пожар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика