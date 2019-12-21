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В Новой Зеландии за шесть месяцев изъяли из оборота более 60 тыс единиц огнестрельного оружия
Источник материала: СТВ
Новости Новой Зеландии. Владение полуавтоматами, штурмовыми винтовками, а также деталями и боеприпасами к ним было запрещено в стране 12 апреля после теракта в мечетях Крайстчерча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правительство страны отвело шестимесячный срок для всех владельцев оружия, чтобы его можно было сдать властям и получить компенсацию, если оно покупалось на законных основаниях, или избежать ответственности, если оно было приобретено без разрешения. В то же время гражданам, незаконно владеющим полуавтоматическим оружием и штурмовыми винтовками, грозит уголовное преследование и тюремное заключение на срок до 5 лет.
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Новости Новой Зеландии. Владение полуавтоматами, штурмовыми винтовками, а также деталями и боеприпасами к ним было запрещено в стране 12 апреля после теракта в...
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