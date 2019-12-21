Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз в Беларусь грецких орехов

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Как стало известно, 28-летний россиянин организовал незаконную схему ввоза из Украины в Беларусь грецких орехов. По информации Брестской таможни, в течение недели жители приграничных районов Беларуси и Украины мелкими партиями под видом товаров для личного пользования перемещали грецкие орехи через белорусско-украинскую границу и в дальнейшем передавали их владельцу.

Мужчина хранил орехи в своем автомобиле в Столине. На момент задержания, всего в легковушке хранилось 106 полиэтиленовых мешков с 530 кг очищенных грецких орехов. Продукция изъята до решения суда.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Статья предусматривает ответственность в виде штрафа и обращение товара в доход государства.