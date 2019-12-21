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Звезде «Счастливы вместе» может грозить до трех лет тюрьмы
Источник материала: Tut.by
Расследование дела актрисы Натальи Бочкаревой о незаконном хранении наркотиков завершено, материалы направлены в суд. Звезде «Счастливы вместе» может грозить до трех лет тюрьмы, сообщает
По той статье, по которой актрисе предъявлены обвинения — «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств», ей грозит до трех лет лишения свободы.
Уголовное дело уже направлено в суд.
Напомним, 28 сентября сотрудники ГИБДД Москвы
В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин.
Бочкарева находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Она категорически отрицала информацию об обнаружении у нее наркотика, назвав все происходящее шуткой и записала видео, в котором попросила «не верить интернету».
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Расследование дела актрисы Натальи Бочкаревой о незаконном хранении наркотиков завершено, материалы направлены в суд.
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