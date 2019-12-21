Источник материала: Tut.by

Расследование дела актрисы Натальи Бочкаревой о незаконном хранении наркотиков завершено, материалы направлены в суд. Звезде «Счастливы вместе» может грозить до трех лет тюрьмы, сообщает РИА «Новости» .



Наталья Бочкарева в роли Даши Букиной. Кадр из сериала "Счастливы вместе"

По той статье, по которой актрисе предъявлены обвинения — «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств», ей грозит до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело уже направлено в суд.

Напомним, 28 сентября сотрудники ГИБДД Москвы остановили для проверки машину Cadillac под управлением 39-летней Бочкаревой, которая в общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. При проверке документов у актрисы сотрудники ГИБДД почувствовали от нее запах алкоголя, в связи с чем в присутствии понятых ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин.

Бочкарева находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Она категорически отрицала информацию об обнаружении у нее наркотика, назвав все происходящее шуткой и записала видео, в котором попросила «не верить интернету».