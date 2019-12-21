ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучший бомбардир чемпионата Беларуси по футболу может перейти в ЦСКА

22.12.2019 17:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лучший бомбардир чемпионата Беларуси по футболу Илья Шкурин может перейти в российский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, сообщает «Прессбол».

Интерес к перспективному форварду из Беларуси проявляют и другие российские клубы: столичные «Спартак» и «Динамо», а также «Ростов» и казанский «Рубин». Тем не менее, переход в ЦСКА, по информации издания, наиболее очевиден, причем он может состояться уже в самое ближайшее время.

В настоящее время Илья Шкурин является нападающим клуба «Энергетик — БГУ», который в минувшем сезоне чемпионата страны занял лишь 12-е место из 16 в турнирной таблице. На счету 20-летнего уроженца Витебска 19 голов и звание лучшего бомбардира чемпионата. В активе Ильи также семь результативных передач.

ЦСКА ушел на зимний перерыв на четвертом месте в российской премьер-лиге.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси по футболу Илья Шкурин может перейти в российский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Звезде «Счастливы вместе» может грозить до трех лет тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика