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Спросили 32 белорусские ИТ-компании про интеграцию. Посмотрите на результаты
Источник материала: Партизан
Компания Andersen высказалась о том, чем опасна для белорусского ИТ-сообщества интеграция России и Беларуси. Среди главных опасений — угроза ПВТ и санкции.
Перед второй встречей Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 20 декабря редакция
Из 32 компаний:
Проигнорировали — 20
Отказались отвечать — 8
Обещали ответить, но не смогли — 3
Пока не готовы, новогодние праздники, очень сложная тема
Отказывали компании так:
- У руководства в этом опросе принципиальная позиция — мы не даем комментариев относительно данной темы. Каких-то ответов на дополнительные вопросы относительно причин также дать не могу. Поэтому просьба именно в данном опросе нашу компанию не упоминать.
- Наша компания пока не будет давать комментарии на эту тему. (dev.by уточнил: «пока» — это до какого срока?) Бессрочно. Я не располагаю полномочиями делать прогнозы, а те, кто располагают, сроков не назвали.
- Мы воздержимся от комментариев / не хотели бы общаться на эту тему.
Большое спасибо за предложение! Мы не сможем квалифицированно ответить на эти вопросы, к сожалению. Будем рады принять участие в обсуждении технологических тем.
- Спасибо за запрос. Наша компания не комментирует политические темы. Надеемся на понимание.
- К сожалению, пока не готовы прокомментировать ситуацию для статьи. Спасибо за предложение
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Компания Andersen высказалась о том, чем опасна для белорусского ИТ-сообщества интеграция России и Беларуси. Среди главных опасений — угроза ПВТ и санкции.
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