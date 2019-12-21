Спросили 32 белорусские ИТ-компании про интеграцию. Посмотрите на результаты

Из 32 компаний:





Проигнорировали — 20

Отказались отвечать — 8

Обещали ответить, но не смогли — 3





Пока не готовы, новогодние праздники, очень сложная тема

Отказывали компании так:





- У руководства в этом опросе принципиальная позиция — мы не даем комментариев относительно данной темы. Каких-то ответов на дополнительные вопросы относительно причин также дать не могу. Поэтому просьба именно в данном опросе нашу компанию не упоминать.





- Наша компания пока не будет давать комментарии на эту тему. (dev.by уточнил: «пока» — это до какого срока?) Бессрочно. Я не располагаю полномочиями делать прогнозы, а те, кто располагают, сроков не назвали.





- Мы воздержимся от комментариев / не хотели бы общаться на эту тему.

Большое спасибо за предложение! Мы не сможем квалифицированно ответить на эти вопросы, к сожалению. Будем рады принять участие в обсуждении технологических тем.





- Спасибо за запрос. Наша компания не комментирует политические темы. Надеемся на понимание.





- К сожалению, пока не готовы прокомментировать ситуацию для статьи. Спасибо за предложение