Зарплата по-новому и рост «базовой». Что изменится с 1 января и как это повлияет на кошельки?

Источник материала: Вороновская газета





С началом нового года в силу вступит целый ряд указов и постановлений.

Многие из них напрямую отразятся на личных финансах. Новая система начисления зарплат бюджетникам, плановое подорожание жилищно-коммунальных услуг и возможность воспользоваться семейным капиталом, не дожидаясь, пока ребенок повзрослеет – что изменится с 1 января 2020 года и как это отразится на денежном благополучии.

Минимальная зарплата вырастет

С 1 января она составит 375 рублей. Это следует из постановления Совета Министров от 29 августа 2019 года № 582. Сейчас минимум, который допустимо могут получать белорусы, – 330 рублей. Величина индексируется в течение года с учетом того, как меняются экономические реалии. В 2018 году, к примеру, минимальная зарплата составляла 305 рублей, а в 2017 году – 265 рублей.

Базовая величина увеличится

Ее размер с началом нового года составит 27 рублей . Вместе с ростом базовой величины увеличатся размеры некоторых пособий, стипендий и других выплат, но вместе с тем выше станут штрафы, налоги, пошлины.





Выплачивать зарплату бюджетникам начнут по новой системе

Изменения в оплате труда прописаны в Указе Президента № 27 от 18 января 2019 года. На смену тарифной ставке первого разряда еще в феврале этого года пришла базовая ставка в размере 180 рублей. С 1 января ее повысят еще на 5 рублей, а вместо 27-разрядной тарифной сетки введут 18-разрядную. По сути, оклад станет больше, а доплат – меньше. Но в целом уровень доходов не снизится, утверждают специалисты, меняется именно сама система расчетов.





Семейным капиталом разрешат воспользоваться до 18-летия ребенка

С 1 января вступает в силу Указ Президента от 18 сентября 2019 года № 345 «О семейном капитале». Программа поддержки многодетных семей будет продлена еще на пять лет – до 31 декабря 2024 года. Теперь семейный капитал, полагающийся при рождении или усыновлении третьего и последующих детей, будет выплачиваться не в долларах, как это было раньше, а в рублях. На депозитный счет многодетные родители смогут получить 22 500 рублей. Но главное – воспользоваться деньгами можно будет еще до того, как ребенку исполнится восемнадцать. Вариантов, как воспользоваться средствами, тоже станет больше. Теперь их можно будет потратить на строительство или покупку жилья, получение платного образования в государственных вузах и ссузах страны, лечение, к слову, любого члена семьи.





Подорожают тарифы на ЖКУ

Тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги с 1 января должны планово увеличить, но не более чем на 5 долларов в эквиваленте. Точные цифры пока неизвестны. В текущем году аналогичное повышение тарифов было разделено на два этапа: с 1 января в сумме на 3,9 доллара подорожали услуги газо- электро- и водоснабжения и некоторые другие, а с 1 июня на 1,1 доллара стали дороже услуги теплоснабжения.

Пенсионный возраст и минимальный трудовой стаж повысятся

Снова на полгода. Уйти на пенсию в этом году мужчины смогут в 62 года, а женщины в 57 лет. Минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии, для всех составит 17,5 года. Повышать пенсионный возраст начали поэтапно в 2017-ом. Завершится этот процесс в 2022 году, когда мужчины начнут выходить на пенсию в 63 года, а женщины в 58 лет. Минимальный страховой стаж продолжит расти до 2025 года, пока не составит 20 лет.

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