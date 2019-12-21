ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» берет иностранных защитников, надеясь на победы, но остается без вратаря. В чем логика?

22.12.2019 19:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением об уходе вратаря Йонаса Энрота из минского «Динамо».

«Динамо» Минск рассталось с вратарем Йонасом Энротом и теперь на матче звезд КХЛ будет замена. Но он и не должен был ехать в Москву, ни при каких обстоятельствах. Самый пропускающий голкипер лиги в этом сезоне играл отвратительно.

Йонас в Минске всегда пропускал достаточно, но иногда он долго держал команду в игре, совершал подвиги и вытаскивал матчи в одиночку. Но не в этом сезоне. Йонас был основным вратарем и стал пользоваться тем, что у него и близко не было конкурентов. Он расслабился, не помогал, да еще и допускал глупейшие ошибки. А ведь в Беларуси все это могли исправить.

Во-первых, зачем отказались от Ивана Кульбакова, который приезжал на просмотр и имел хороший опыт игры в АХЛ? Во-вторых, если уж нужен был легионер, то не стоило бы уговаривать Энрота, так как он в Минске уже явно выдохся. Для вратарей постоянные поражения бьют по психологии, особенно, когда ты стараешься, а остальные не могут помочь.


И я никак не могу понять логику действий клуба. Берут иностранных защитников, надеясь на победы, но остаются без вратаря, так как местные парни совсем еще «сырые», а другого голкипера искать не намерены. Такое ощущение, что реально провалиться для клуба в нынешнем чемпионате даже будет полезно. Тогда, может, кто-то поймет, что клуб КХЛ — это дорого, а экономить тут не рекомендуется, если ты хочешь результата», – цитирует Шевченко «СЭ».
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением об уходе вратаря Йонаса Энрота из минского «Динамо».
 
Новости дня
Новости разные
 
На вечеринке в Чикаго произошла стрельба – 13 человек пострадали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика