В Гомеле столб упал на троллейбус и зажал легковушку

Источник материала: Tut.by

Вечером 22 декабря на пересечении улиц Советской и Кожара в Гомеле произошло серьезное ДТП с участием троллейбуса и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает паблик «ЧП Гомель» .



Фото: ВКонтакте / ЧП Гомель

В результате аварии легковой автомобиль оказался зажат между троллейбусом и столбом. Столб рухнул на троллейбус.

По предварительной информации, есть пострадавшие.













Движение общественного транспорта затруднено. В частности, троллейбусное сообщение на данном участке дороги будет ограничено вплоть до полной ликвидации последствий ДТП.