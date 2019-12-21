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В Гомеле столб упал на троллейбус и зажал легковушку

22.12.2019 19:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 22 декабря на пересечении улиц Советской и Кожара в Гомеле произошло серьезное ДТП с участием троллейбуса и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает паблик «ЧП Гомель».


Фото: ВКонтакте / ЧП Гомель

В результате аварии легковой автомобиль оказался зажат между троллейбусом и столбом. Столб рухнул на троллейбус.

По предварительной информации, есть пострадавшие.




Движение общественного транспорта затруднено. В частности, троллейбусное сообщение на данном участке дороги будет ограничено вплоть до полной ликвидации последствий ДТП.

 
Теги: Гомель
 
 
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Вечером 22 декабря на пересечении улиц Советской и Кожара в Гомеле произошло серьезное ДТП с участием троллейбуса и двух легковых автомобилей.
 
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