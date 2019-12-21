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В Гомеле столб упал на троллейбус и зажал легковушку
Источник материала: Tut.by
Вечером 22 декабря на пересечении улиц Советской и Кожара в Гомеле произошло серьезное ДТП с участием троллейбуса и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает паблик
В результате аварии легковой автомобиль оказался зажат между троллейбусом и столбом. Столб рухнул на троллейбус.
По предварительной информации, есть пострадавшие.
Движение общественного транспорта затруднено. В частности, троллейбусное сообщение на данном участке дороги будет ограничено вплоть до полной ликвидации последствий ДТП.
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Вечером 22 декабря на пересечении улиц Советской и Кожара в Гомеле произошло серьезное ДТП с участием троллейбуса и двух легковых автомобилей.
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