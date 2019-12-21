На вечеринке в Чикаго произошла стрельба – 13 человек пострадали

Источник материала: Вороновская газета





Как минимум 13 человек пострадали в результате стрельбы во время вечеринки в частном доме в Чикаго. Об этом сообщает агентство AP .

По его сведениям, четыре человека получили серьезные ранения и находятся в критическом состоянии. Все пострадавшие доставлены в медучреждения.

Очевидцы сообщили о нескольких выстрелах. Правоохранители задержали человека с револьвером. Проводится проверка.

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