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На вечеринке в Чикаго произошла стрельба – 13 человек пострадали

22.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На вечеринке в Чикаго произошла стрельба – 13 человек пострадали

Как минимум 13 человек пострадали в результате стрельбы во время вечеринки в частном доме в Чикаго. Об этом сообщает агентство AP.

По его сведениям, четыре человека получили серьезные ранения и находятся в критическом состоянии. Все пострадавшие доставлены в медучреждения.

Очевидцы сообщили о нескольких выстрелах. Правоохранители задержали человека с револьвером. Проводится проверка.

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Как минимум 13 человек пострадали в результате стрельбы во время вечеринки в частном доме в Чикаго. Об этом сообщает агентство AP. По его сведениям, четыре человека...
 
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