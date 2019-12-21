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Россия согласилась отменить роуминг. Очередь за Беларусью
Источник материала: Партизан
Плату за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве собираются отменить не позже сентября 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, предает
Как рассказал
По его словам, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге между странами должна быть отменена в течение шести месяцев после этого.
«К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие события по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков», – сказал Новиков.
Ранее сообщалось, что документ об отмене роуминга между Беларусью и Россией может быть подписан до 15 сентября 2019 года – то есть, более трех месяцев назад.
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Плату за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве собираются отменить не позже сентября 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи...
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