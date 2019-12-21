Россия согласилась отменить роуминг. Очередь за Беларусью

ТАСС пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков, финальная версия дорожной карты, которая предусматривает расторжение роуминга, согласована и подписана Россией и ожидает подписания со стороны Беларуси. Как рассказалпресс-секретарь ведомства Евгений Новиков, финальная версия дорожной карты, которая предусматривает расторжение роуминга, согласована и подписана Россией и ожидает подписания со стороны Беларуси.





По его словам, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге между странами должна быть отменена в течение шести месяцев после этого.









«К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие события по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков», – сказал Новиков.





Ранее сообщалось, что документ об отмене роуминга между Беларусью и Россией может быть подписан до 15 сентября 2019 года – то есть, более трех месяцев назад.



