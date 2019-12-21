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Прогноз курса белорусского рубля: начинается новогоднее падение

22.12.2019 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Традиционное для конца года увеличение спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке РБ может привести к существенному росту курсов иностранных валют на БВФБ.

Уплата налогов в декабре на уходящей неделе не привела к существенному увеличению объема торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. При этом спрос на семидневные депозиты Нацбанка на аукционе 17 декабря опустился до 2,05 млрд. рублей с 3,3 млрд. рублей на предыдущем аукционе. Это указывает на то, что предприятия на этот раз, похоже, накопили достаточное количество рублей для уплаты налогов, пишет select.by

На неделе поступили новости, негативные для курса белорусского рубля. 20 декабря в Санкт-Петербурге состоялась встреча президентов РБ и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая в очередной раз ни к чему не привела.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин после переговоров заявил, что полностью согласованы вопросы в сферах сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка, но нет договоренности в нефтяной, газовой и налоговой сферах.

Владимир Путин не поделился своими впечатлениями о встрече, а Александр Лукашенко счел нужным сделать акцент на позитивных итогах. Он сообщил, что Беларусь и Россия принципиально договорились об объемах покупки Беларусью нефти и газа и ценах. В 2020 году РБ сможет приобрести в РФ более 20 млрд. куб. м газа. А поставки нефти могут достичь 24–25 млн. т.


Как подчеркнул Александр Лукашенко, цены на нефть и газ в 2020 году будут не выше уровней текущего года, а их конкретная величина будет установлена в течение ближайших 2–3 дней.

Судя по этой информации, переговоры оказались безрезультатными, так как Россия не пообещала Беларуси компенсировать потери в связи с осуществлением налогового маневра, а также не согласилась на снижение цен на поставляемый в РБ газ.

Это окажет давление на курс белорусского рубля в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе, то есть в ближайшие дни, белорусский рубль и без того подешевеет, так как должен вырасти спрос на валюту на внутреннем рынке РФ в связи с покупками валюты импортерами и населением перед Новым Годом.

Это традиционный рост курсов иностранных валют в конце каждого года, который может составить 1–2%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Традиционное для конца года увеличение спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке РБ может привести к существенному росту курсов иностранных валют на БВФБ.
 
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