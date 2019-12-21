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Как правильно поджигать пиротехнику, чтобы не травмироваться, и что может пойти не так? Разбираемся вместе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще одна предновогодняя статья расходов, особенно в семьях с мальчиками – маленькими и большими – пиротехника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
В некоторых ситуациях действительно бы лучше «не хочу». Каждый год в новостных лентах появляются сообщения о несчастных случаях, связанных с взрывом пиротехники. Например, в 2018 году за несколько дней до и после новогодней ночи травмы получили более 60 человек.
Чаще всего причиной трагедий становится просроченная или поддельная пиротехника. Ну, или неправильное с ней обращение. Особенно важно не оставлять детей один на один с взрывоопасными предметами.
И ведь это не единичный случай за новогодние праздники. Заголовки – как последствия чьей-то халатности: «Мальчику из Витебска петардой оторвало фалангу пальца». Или вот: «Петарда попала в лицо 9-летней девочке в Солигорске».
Сергей Горохов, заместитель начальника управления МОБ МВД:
На правилах остановимся. И не на тех, что об использовании, а на тех, что помогут предотвратить испорченный Новый год.
Сергей Горохов:
Не зря говорят: спички детям не игрушка. А пиротехника – и подавно. Мы решили провести свой эксперимент. Нашли 15-летнего добровольца Артура. По закону ему не имеют права продать петарды, которые он по сценарию так хочет купить. Далее отправляемся в четыре выбранные точки и смотрим, что из этого получится.
После искусного выбора 20 взрывных игрушек Артур приближается к главному – покупке. Но тут все пошло не по плану парня, зато по закону.
Такой четкий отказ нашу съемочную группу, конечно, порадовал, да и продавец Дарья после призналась: не достигших 16 лет, но уже жаждущих отметить праздник с огоньком, за день и не сосчитаешь.
Дарья Лазарь, продавец-консультант пиротехнических изделий:
Ну а мы перемещаемся дальше и отправляем Артура за покупкой.
Продавец уточнил, не найдется ли у Артура рубль, а вот о наличии паспорта не спросил. Такая же ситуация и в остальных двух точках.
Серьезно-то оно серьезно, но результат налицо. Итог не радует, как и тот факт, что в большинстве магазинов минимальные правила безопасности вообще не напоминают. А сейчас, на минуточку, время предновогоднего ажиотажа.
Ольга Кузако, продавец пиротехнических изделий:
На заметку: есть наиболее безопасный вариант – электровоспламенитель, которым пользуются крупные фирмы. Так называемые условные спички находятся в каждом изделии, затем в программу подается сигнал и вуаля – шоу запущено. Кстати, для подготовки хорошего фейерверка нужно от трех до пяти дней.
Андрей Сабуцкий, директор пиротехнической компании:
Кристина Федорович, корреспондент:
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Как правильно поджигать пиротехнику, чтобы не травмироваться, и что может пойти не так? Разбираемся вместе
Новости Беларуси. Еще одна предновогодняя статья расходов, особенно в семьях с мальчиками – маленькими и большими – пиротехника, сообщили в программе «Неделя» на...
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