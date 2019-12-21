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Новый год запомнился навсегда. Минчанин рассказал, как в 2019 году взрыв петарды изменил его жизнь

22.12.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Яркие эмоции на любой вкус, взрывной праздник или как зажечь и при этом не обжечься, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Новый год запомнился навсегда. Минчанин рассказал, как в 2019 году взрыв петарды изменил его жизнь

Не по наслышке об этом знает Александр. Встреча года 2019 запомнилась уж точно на всю жизнь. По понятным причинам молодой человек не показывает лицо, но историей делится.

Новый год запомнился навсегда. Минчанин рассказал, как в 2019 году взрыв петарды изменил его жизнь

Александр, пострадавший от пиротехники:
Поджег, отошел, и он, собственно, начал стрелять вниз в землю. Попало сюда, был ожог руки от плеча, бахнуло. Соответственно, куртка вся прожжена. Сразу после 12 часов вышли на улицу, все вокруг стреляли. Я тоже решил. Конкретно здесь людей было мало, поэтому, наверное, обошлось малым.

Новый год запомнился навсегда. Минчанин рассказал, как в 2019 году взрыв петарды изменил его жизнь

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Новости Беларуси. Яркие эмоции на любой вкус, взрывной праздник или как зажечь и при этом не обжечься, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  Не по наслышке об этом...
 
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