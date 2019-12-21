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«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии

22.12.2019 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В крупнейшем торгово-развлекательном комплексе страны Dana Mall состоялся большой новогодний детский праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии

Он стал частью масштабного образовательного проекта компании Dana Holdings в сфере экологии. «Угрозы глобального потепления» – такова главная тема мероприятия. Детское торжество, которое собрало тысячи зрителей, посетил главный Дед Мороз страны. Он вместе со своей свитой специально приехал из Беловежской пущи.

«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии

У минчан появилась еще одна новогодняя традиция – начинать праздники с Dana Mall. И дело даже не в распродажах, абсолютно сказочная атмосфера словно магнитом притягивает сюда и взрослых, и детей. Новогоднее представление и вовсе собрало тысячи зрителей.

«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии

Главная тема праздника в топе мировых новостей – угроза глобального потепления. Компания Dana Holdings решила подробнее рассказать об этой проблеме именно детям, ведь им жить в том мире, который мы создаем сегодня, и решать проблемы, с которыми мы не справляемся. Поэтому так важно основы экологического мышления и мировоззрения прививать уже с самого раннего возраста: дети должны понимать, к чему может привести бесконтрольная и бездумная эксплуатация природных ресурсов.

«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии

Образовательный проект называется «Полярная станция». Ее работа продлится до 8 января – ежедневно на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества «Пальчики» аниматоры в игровой форме рассказывают ребятам о проблемах климата. Под руководством профессиональных педагогов дети учатся лепить, рисовать, создавать различные поделки. Во время игры они чуть больше узнают о природе и основах заботы о ней.

«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии

Еще один важный детский проект праздничных дней – «Новогодняя почта Деда Мороза». Его идея перекликается с главной темой «Полярной станции». Ведь глобальное потепление угрожает не только всей нашей настоящей планете, но и сказочному миру – дому Деда Мороза тоже грозит беда. Поэтому на «Полярной станции» ребята могли придумать, как спасти дом любимого волшебника, а потом с помощью сказочной новогодней почты отправить ему свои идеи. И он услышал, прочитал письма в свой резиденции в Беловежской пуще и приехал в Dana Mall.

«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии

Главный Дед Мороз страны зачитывал детские письма, отмечал самые интересные идеи и поддерживал тех, кто решил своими собственными, пусть пока и маленькими, усилиями сражаться за благополучие и здоровье нашей планеты. От отказа от пластиковой посуды и пакетов до более активного использования солнечной энергии, от раздельного сбора мусора до развития электротранспорта – все, чему научились ребята на «Полярной станции», они с удовольствием рассказывали Деду Морозу. И он в долгу не остался. Поздравив детей и взрослых с наступающим Новым годом, Мороз вручил ребятам подарки – не только авторам лучших писем, а всем детям, которые пришли на праздник в Dana Mall.

«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии

Его помощники-эльфы дарили волшебные мешки с подарками на всех этажах торгового центра, и сотни детей потом, уходя домой, счастливо прижимали к груди красочные красные пакеты от самого главного Деда Мороза Беларуси.

«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии

Очень красивый центр. Здорово, что сюда всегда приходит очень много людей посмотреть и повеселиться. И что вообще создаются такие праздники, конечно, замечательно.

«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии

Елка очень красивая. В принципе, и в прошлом году была очень красивая, но в этом году, мне кажется, еще более нарядно.

«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии

Не найдешь такой линейки, чтобы измерить эту елку!

Еще три пингвина стоят. У них микрофоны, и они могут петь.

«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии

Я не помню таких грандиозных праздников с такими классными инсталляциями. Здорово!

«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии

Елка шикарная, огромная. Представление для детей очень даже красочное.

«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии

Почти два часа музыки, песен, танцев и шуток – праздник у самой красивой новогодней елки получился незабываемым! И очень полезным – благодаря образовательному экологическому проекту Dana Holdings у планеты появились сотни верных и очень искренних защитников. Детские сердца, как известно, умеют тонко сопереживать и верить в самое лучшее. У детей обязательно все получится, особенно если с самого юного возраста они будут верить в добро, честность, справедливость и немножко в чудо. Так, как это было на невероятном новогоднем представлении в Dana Mall.

*На правах рекламы

«Полярная станция» и «Новогодняя почта Деда Мороза». В Dana Mall поздравляют детей с праздником и рассказывают об экологии

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В крупнейшем торгово-развлекательном комплексе страны Dana Mall состоялся большой новогодний детский праздник, сообщили в программе «Неделя» на...
 
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