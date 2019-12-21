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Анастасия Шкурдай: в Токио буду удивлять саму себя, а не кого-то

22.12.2019 22:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Анастасия Шкурдай выиграла серебряную медаль на престижном международном турнире в Америке, сообщили в программе «Неделя спорта».

Особенность этого старта такова, что туда невозможно отобраться – попадают исключительно по приглашениям. Так вот, белоруска не просто стала второй, а побила рекорд Беларуси на 100 метрах баттерфляем.

Ее уже сейчас называют нашей «второй золотой рыбкой». Анастасия Шкурдай все смелее заявляет о себе в международном спорте. Ее не страшат авторитеты, она соревнуется не с соперниками, а с собой. И она уже выиграла Европу.

Справедливости ради стоит отметить, что это короткая вода, олимпиады же проводятся на 50-метровке. С другой стороны, все те, кто готовится к Токио, также, как и Шкурдай, участвовали в чемпионате континента. В общем, конкуренция там была весьма достойной.

Анастасия Шкурдай: в Токио буду удивлять саму себя, а не кого-то

Застать в Беларуси спортсменку сложно. Но Юлия Силипицкая улучила момент и задала Анастасии несколько вопросов.

Каждый, кто будет в полуфинале или финале – это мои главные соперники

Юлия Силипицкая, корреспондент:
Настя, чем вы собираетесь удивить нас в Токио?

Анастасия Шкурдай, чемпионка Европы по плаванию:
В Токио буду удивлять саму себя, а не кого-то. Буду просто делать свою работу.

Юлия Силипицкая:
А из чего выплыть?

Анастасия Шкурдай: в Токио буду удивлять саму себя, а не кого-то

Анастасия Шкурдай:
Из 56.

Каждый соперник, кто будет в полуфинале или финале – это мои главные соперники. Я ни на кого не смотрю, честное слово.

Юлия Силипицкая:
Твоя молодость – это плюс или минус на водной дорожке?

Для меня стимул – это только то, что я делаю, чего хочу добиться

Анастасия Шкурдай:
Плюс: энергия, силы, свежая голова. Поэтому плюс.

Мысли на дистанцию… у меня их нет. Потому что даже если я разговариваю с тренером после дистанции, она у меня спросит: «Что ты думала, что чувствовала? Какие были мысли?», я скажу: «Я не помню, потому что это все было как в тумане».

Анастасия Шкурдай: «У меня нет каких-то идолов»

Для меня стимул – это только то, что я делаю, чего хочу добиться. Герасименя, не Герасименя. Не знаю, что мне нравится в Саше или в ком-то другом. Я с ней не знакома. Она не то что кумир, это просто человек, на которого можно равняться, который для нашего спорта, для плавания, герой просто.

Анастасия Шкурдай: в Токио буду удивлять саму себя, а не кого-то

За счет мандража идет адреналин, и ты, возможно, даже еще лучше плывешь

Я знаю, что означает слово «мандраж». Он есть всегда – это переживания за дистанцию, как она пройдет. Потому что ты знаешь, что за плечами много работы, и та минута, которая будет длиться в то время, в которое ты будешь плыть, очень важна для тебя. Бороться? Не то чтобы я сильно борюсь, я принимаю это. Потому что за счет мандража идет адреналин, и ты, возможно, даже еще лучше плывешь.

Без Ольги Ясенович я бы не добилась таких результатов

Юлия Силипицкая:
Личный тренер кто для вас?

Анастасия Шкурдай:
Ольга Ясенович, она учит меня всему с самого детства. Без нее бы я не добилась таких результатов. Просто человек, который помогает мне идти вперед.

Юлия Силипицкая:
Она злая?

Анастасия Шкурдай: в Токио буду удивлять саму себя, а не кого-то

Анастасия Шкурдай:
Строгая и всегда держит в команде дисциплину. Конечно, мы хорошо общаемся, и куда-нибудь вместе пойти мы можем. Иногда где-нибудь гуляем вместе с Ваней, который часто с нами на сборах. Адамчук. Вы его, я думаю, скоро узнаете. Ходили в парк аттракционов, аквапарк и тому подобные.

Если бы мне понадобился совет, я бы у нее его взяла.

Юлия Силипицкая:
Можешь ли ты переплыть Ла-Манш?

Анастасия Шкурдай:
Возможно, я смогу переплыть Ла-Манш. Но сказать наверняка я не могу.

Анастасия Шкурдай: в Токио буду удивлять саму себя, а не кого-то

Наверное, самое главное у парня – это доброта, и в то же время не чересчур. Не мямля

Юлия Силипицкая:
Идеальный парень?

Анастасия Шкурдай:
Я смотрю вперед. Парень в будущем будет мужчиной, который будет содержать свою семью. Нет, я говорю не о том «содержать – не содержать», не о деньгах сейчас. О том, что он должен быть добрым, он должен любить своих будущих детей, жену свою. Наверное, самое главное – это доброта, и в то же время не чересчур. Не мямля.

Люди в материале: Анастасия Шкурдай, Юлия Силипицкая
 
 
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Новости Беларуси. Анастасия Шкурдай выиграла серебряную медаль на престижном международном турнире в Америке, сообщили в программе «Неделя спорта». Особенность...
 
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