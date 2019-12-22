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Пособия по безработице в первую очередь увеличат для двух категорий белорусов

22.12.2019 21:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Министерстве труда и соцзащиты уже давно обсуждают вопрос об увеличении размера пособий по безработице, но в первую очередь на это могут рассчитывать две категории белорусов. Об этом заявила в эфире «Беларусь 1» министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Сейчас мы готовим проект закона о внесении изменений в закон о занятости. Мы выходим с инициативой увеличить пособия, в частности, безработным с территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Вторая категория — это люди старше 50 лет, которым действительно сложно конкурировать на рынке труда, — сказала Ирина Костевич.

Она рассказала, что проведенный анализ ситуации показал, что люди старше 50 лет ищут новую работу в среднем 11 месяцев. Ирина Костевич отметила, что это достаточно большой срок и поэтому надо финансово поддержать этих людей.

Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты выступало за развитие системы страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. «В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте», — отмечал ранее начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости. Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.

В настоящее время средний размер пособия по безработице составляет 27 рублей.

Намерение увеличить пособие по безработице до размера бюджета прожиточного минимума прописано в программе социально-экономического развития Беларуси до 2020 года.

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