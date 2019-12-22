|
Пособия по безработице в первую очередь увеличат для двух категорий белорусов
Источник материала: Tut.by
В Министерстве труда и соцзащиты уже давно обсуждают вопрос об увеличении размера пособий по безработице, но в первую очередь на это могут рассчитывать две категории белорусов. Об этом заявила в
— Сейчас мы готовим проект закона о внесении изменений в закон о занятости. Мы выходим с инициативой увеличить пособия, в частности, безработным с территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Вторая категория — это люди старше 50 лет, которым действительно сложно конкурировать на рынке труда, — сказала Ирина Костевич.
Она рассказала, что проведенный анализ ситуации показал, что люди старше 50 лет ищут новую работу в среднем 11 месяцев. Ирина Костевич отметила, что это достаточно большой срок и поэтому надо финансово поддержать этих людей.
Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты
Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости. Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.
В настоящее время средний размер пособия по безработице составляет 27 рублей.
Намерение увеличить пособие по безработице до размера бюджета прожиточного минимума прописано в программе социально-экономического развития Беларуси до 2020 года.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Мы выходим с инициативой увеличить пособия, в частности, безработным с территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Вторая категория - это люди старше 50 лет,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)