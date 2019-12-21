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«Это было magnifique!». Горецкие гимназисты побывали на балу у губернатора

22.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Одиннадцатиклассники гимназии №1 Никита Юсупов и Дарья Цыркунова стали участниками новогоднего бала для одаренной молодежи в Могилеве.

 

«Это было magnifique!». Горецкие гимназисты побывали на балу у губернатора

 

Во Дворце культуры собрались отличники учебы и спорта со всех районов области — всего 25 пар юношей и девушек. Даша и Никита — победители республиканских олимпиад по французскому языку и физике.

 

«Это было magnifique!». Горецкие гимназисты побывали на балу у губернатора
Дарья Цыркунова

 

Ребята признаются, что самым сложным при подготовке к балу было освоить классические бальные танцы. Делать это пришлось в короткие сроки.

 

«Это было magnifique!». Горецкие гимназисты побывали на балу у губернатора

 

«Это было magnifique!». Горецкие гимназисты побывали на балу у губернатора
Участников бала поздравил председатель облисполкома Леонид Заяц. «Мы с вами закладываем добрую традицию проводить такие балы каждый год», — сказал губернатор.

 

«Это было magnifique!». Горецкие гимназисты побывали на балу у губернатора

 

«Было сложно разучивать неизвестные до этого танцы, — делится впечатлениями  Дарья. — Пришлось несколько раз ездить на репетиции в Могилев. Все это довольно сильно утомляло.  Вдобавок был жесткий дресс-код: по цвету платья, аксессуарам, обуви. Мы все искали и подбирали сами, поэтому натерпелись просто ужас». Однако положительные эмоции в итоге, по словам школьников, затмили все подготовительные трудности.

 

«Это было magnifique!». Горецкие гимназисты побывали на балу у губернатора

 

«Это было magnifique!». Горецкие гимназисты побывали на балу у губернатора

 

Праздник во дворце получился масштабным и помпезным, вспоминают горецкие гимназисты. «Атмосфера, которая там царила, это просто magnifique! — говорит Даша. — Люди были в добром настроении и открыты к общению. Зал мы покидали с прекрасными впечатлениями и ценным опытом».

 

«Это было magnifique!». Горецкие гимназисты побывали на балу у губернатора

 

«Это было magnifique!». Горецкие гимназисты побывали на балу у губернатора

 

«Это было magnifique!». Горецкие гимназисты побывали на балу у губернатора
Никита Юсупов

 

«Это было magnifique!». Горецкие гимназисты побывали на балу у губернатора

 

«Это было magnifique!». Горецкие гимназисты побывали на балу у губернатора


 
Теги: Могилев
 
 
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  Одиннадцатиклассники гимназии №1 Никита Юсупов и Дарья Цыркунова стали участниками новогоднего бала для одаренной молодежи в Могилеве.     Во Дворце культуры...
 
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