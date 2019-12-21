«Это было magnifique!». Горецкие гимназисты побывали на балу у губернатора

Источник материала: Горецкий вестник

Одиннадцатиклассники гимназии №1 Никита Юсупов и Дарья Цыркунова стали участниками новогоднего бала для одаренной молодежи в Могилеве.







Во Дворце культуры собрались отличники учебы и спорта со всех районов области — всего 25 пар юношей и девушек. Даша и Никита — победители республиканских олимпиад по французскому языку и физике.







Ребята признаются, что самым сложным при подготовке к балу было освоить классические бальные танцы. Делать это пришлось в короткие сроки.



















«Было сложно разучивать неизвестные до этого танцы, — делится впечатлениями Дарья. — Пришлось несколько раз ездить на репетиции в Могилев. Все это довольно сильно утомляло. Вдобавок был жесткий дресс-код: по цвету платья, аксессуарам, обуви. Мы все искали и подбирали сами, поэтому натерпелись просто ужас». Однако положительные эмоции в итоге, по словам школьников, затмили все подготовительные трудности.













Праздник во дворце получился масштабным и помпезным, вспоминают горецкие гимназисты. «Атмосфера, которая там царила, это просто magnifique! — говорит Даша. — Люди были в добром настроении и открыты к общению. Зал мы покидали с прекрасными впечатлениями и ценным опытом».























