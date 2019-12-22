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В США в ДТП столкнулись 63 автомобиля: 35 человек пострадали

22.12.2019 22:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Массовое ДТП, в результате которого столкнулись 63 автомобиля, произошло в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает АВС.


Фото: York-Poquoson Sheriff's Office

35 человек получили травмы, две из них находятся в критическом состоянии.

Авария произошла в 7.50 местному времени на шоссе вблизи города Вильямсбург. Причиной инцидента стали гололедица и туман.

 
 
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Авария произошла в 7.50 местному времени на шоссе вблизи города Вильямсбург. Причиной инцидента стали гололедица и туман.
 
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