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В США в ДТП столкнулись 63 автомобиля: 35 человек пострадали
Источник материала: Tut.by
Массовое ДТП, в результате которого столкнулись 63 автомобиля, произошло в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает
35 человек получили травмы, две из них находятся в критическом состоянии.
Авария произошла в 7.50 местному времени на шоссе вблизи города Вильямсбург. Причиной инцидента стали гололедица и туман.
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Авария произошла в 7.50 местному времени на шоссе вблизи города Вильямсбург. Причиной инцидента стали гололедица и туман.
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