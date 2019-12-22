В США в ДТП столкнулись 63 автомобиля: 35 человек пострадали

Источник материала: Tut.by

Массовое ДТП, в результате которого столкнулись 63 автомобиля, произошло в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает АВС .



Фото: York-Poquoson Sheriff's Office

35 человек получили травмы, две из них находятся в критическом состоянии.

Авария произошла в 7.50 местному времени на шоссе вблизи города Вильямсбург. Причиной инцидента стали гололедица и туман.