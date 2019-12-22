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Минтруда в 2020 году начнет подготовку проекта указа по внедрению электронных трудовых книжек
23.12.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Министерство труда и соцзащиты планирует в 2020 году начать подготовку проекта нормативно-правового акта по внедрению электронных трудовых книжек. Об этом в интервью телеканалу
Министр отметила, что сегодня цифровые отношения во всем и везде, и в трудовых отношениях они тоже имеют место быть. Однако для этого требуется серьезная разработка нормативно-правовых актов.
"В текущем году (в третьем квартале) мы уже попросили субъектов хозяйствования предоставить информацию по приему/увольнениям. Этим шагом мы охватили около 10% занятых в экономике (либо застрахованных) граждан, - рассказала министр. - Сложность была в том, что пришлось кодировать эту информацию".
"Следующий шаг, который мы определили себе на 2020 год, - это подготовка проекта указа (нормативно-правового акта), в котором будут расписаны шаги, этапы по внедрению учета трудовой деятельности в электронном виде", - отметила Ирина Костевич. По ее словам, пока сложно сказать, будут ли электронные трудовые внедряться одновременно по всей республике, или же это будет пилотный проект для какого-то из регионов.
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Министерство труда и соцзащиты планирует в 2020 году начать подготовку проекта нормативно-правового акта по внедрению электронных трудовых книжек. Об этом в...
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