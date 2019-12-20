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Прогноз по валютам: доллар притаился перед новогодними праздниками

23.12.2019 06:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

– На внешних валютных рынках за прошедшую неделю основными факторами были снижение евро и укрепление российского рубля.

Пара евро/доллар снизилась с 1,1170 до 1,1120, или на 0,5%.

При этом доллар к российскому рублю подешевел с 62,5 до 62,3, или на 0,3%. Евро снизился с 69,9 российского рубля до 69,3, или на 0,8%.

К белорусскому рублю доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.

Доллар снизился на 0,05%. Евро подешевел сильнее - на 0,53%. Российский рубль подорожал на 0,29%. При этом российский рубль в очередной раз обновил максимумы с начала года.

В результате рост российского рубля почти сбалансировал снижение доллара и евро. Валютная корзина подорожала, но совсем незначительно – на 0,02%.

Формально говоря, это пятая неделя, когда корзина дорожает. Но, учитывая размер этого подорожания, можно предположить, что достаточно активное снижение белорусского рубля, которое наблюдалась предыдущие четыре недели, затормозилось.

На начавшейся неделе доллар сильно не изменится и останется вблизи 2,10 белорусского рубля.

Евроможет снизится до 2,32 белорусского рубля.

А российский рубль подорожает до 3,38 белорусского рубля за 100 российских.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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