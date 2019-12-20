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Прогноз по валютам: доллар притаился перед новогодними праздниками
Источник материала: Myfin
– На внешних валютных рынках за прошедшую неделю основными факторами были снижение евро и укрепление российского рубля.
Пара евро/доллар снизилась с 1,1170 до 1,1120, или на 0,5%.
При этом доллар к российскому рублю подешевел с 62,5 до 62,3, или на 0,3%. Евро снизился с 69,9 российского рубля до 69,3, или на 0,8%.
К белорусскому рублю доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
Доллар снизился на 0,05%. Евро подешевел сильнее - на 0,53%. Российский рубль подорожал на 0,29%. При этом российский рубль в очередной раз обновил максимумы с начала года.
В результате рост российского рубля почти сбалансировал снижение доллара и евро. Валютная корзина подорожала, но совсем незначительно – на 0,02%.
Формально говоря, это пятая неделя, когда корзина дорожает. Но, учитывая размер этого подорожания, можно предположить, что достаточно активное снижение белорусского рубля, которое наблюдалась предыдущие четыре недели, затормозилось.
На начавшейся неделе
А
Источник: Myfin.by
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