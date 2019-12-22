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В Ганцевичском районе погиб пешеход
23.12.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария со смертельным исходом произошла около 19:30 часов на автодороге Р-13 "Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец".
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Авария со смертельным исходом произошла около 19:30 часов на автодороге Р-13 "Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец". По предварительной информации: водитель (1989 года...
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