В Ганцевичском районе погиб пешеход

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария со смертельным исходом произошла около 19:30 часов на автодороге Р-13 "Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец".







По предварительной информации: водитель (1989 года рождения, житель Ганцевичского района), управляя автомобилем «Форд Транзит», на 36 км при встречном разъезде совершил наезд на пешехода, 1976 года рождения, жителя деревни Огаревичи.







Пешеход двигался по краю проезжей части в попутном направлении, был не обозначен световозвращающими элементами. Мужчина погиб. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.