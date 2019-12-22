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В Ганцевичском районе погиб пешеход

23.12.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария со смертельным исходом произошла около 19:30 часов на автодороге Р-13 "Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец".

В Ганцевичском районе погиб пешеход


По предварительной информации: водитель (1989 года рождения, житель Ганцевичского района), управляя автомобилем «Форд Транзит», на 36 км при встречном разъезде совершил наезд на пешехода, 1976 года рождения, жителя деревни Огаревичи.

В Ганцевичском районе погиб пешеход


Пешеход двигался по краю проезжей части в попутном направлении, был не обозначен световозвращающими элементами. Мужчина погиб. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

 
 
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  Авария со смертельным исходом произошла около 19:30 часов на автодороге Р-13 "Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец". По предварительной информации: водитель (1989 года...
 
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