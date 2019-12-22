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Граждане Узбекистана в Минске голосуют на выборах в парламент

23.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Граждане Узбекистана могут проголосовать на парламентских выборах за рубежом. 55 избирательных участков открыты в 36 странах, сообщает телеканал «МИР 24».

Отдать свой голос граждане Узбекистана могут и в Беларуси. В посольстве Узбекистана в Минске работает избирательный участок номер 29. Он открылся сегодня в 8 утра. По предварительному списку в Беларуси будут голосовать 346 граждан Узбекистана. 120 отдали свой голос досрочно.

«Так как это были мои первые выборы, я очень сильно волновалась. Пришлось сначала посчитать всех, кто здесь представлен. Мы почитали описание, с сестренкой совещались между собой. Правда, она еще не голосует. Но мы так посмотрели, почитали и выбирали уже исходя из заслуг, исходя из того, что эти люди уже успели сделать», – рассказала избирательница Малика Абидова.

«Выборы – это очень крупное политическое мероприятие в любой стране. Узбекский народ от этих выборов ожидает многого. В стране идет бурный процесс осуществления реформ, но дальнейшая реализация этих реформ зависит от деятельности парламента. От того, кого мы сегодня изберем, зависит будущее страны», – уверен чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.

Чтобы отдать свой голос, достаточно иметь при себе паспорт. Избирательный участок в посольстве Узбекистана в Минске будет работать до восьми вечера.



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Теги: Минск
 
 
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По предварительному списку в Беларуси будут голосовать 346 граждан центральноазиатской страны.
 
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