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Граждане Узбекистана в Минске голосуют на выборах в парламент
23.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Граждане Узбекистана могут проголосовать на парламентских выборах за рубежом. 55 избирательных участков открыты в 36 странах, сообщает телеканал «МИР 24».
Отдать свой голос граждане Узбекистана могут и в Беларуси. В посольстве Узбекистана в Минске работает избирательный участок номер 29. Он открылся сегодня в 8 утра. По предварительному списку в Беларуси будут голосовать 346 граждан Узбекистана. 120 отдали свой голос досрочно.
Чтобы отдать свой голос, достаточно иметь при себе паспорт. Избирательный участок в посольстве Узбекистана в Минске будет работать до восьми вечера.
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По предварительному списку в Беларуси будут голосовать 346 граждан центральноазиатской страны.
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