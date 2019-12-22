ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президентские выборы в Польше: Дуда вдвое опережает оппозиционного кандидата — опрос

23.12.2019 07:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Действующий президент Польши Анджей Дуда вдвое опережает главного кандидата от оппозиции Малгожату Кидаву-Блонскую перед выборами главы государства.





Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье результаты опроса Estymator.

46,6% респондентов указали, что готовы поддержать действующего президента Анджея Дуду, тогда как только 22,4% опрошенных проголосовали бы за кандидатку оппозиционной Гражданской платформы Малгожату Кидаву-Блонскую.

На третьем месте — глава Крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш с 9,2%.

Ранее результаты последних социологических опросов показывали, что действующий лидер Польши Анджей Дуда во втором туре президентских выборов победил бы любого из ведущих оппозиционных кандидатов.

Выборы президента Польши состоятся в мае 2020 года.
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующий президент Польши Анджей Дуда вдвое опережает главного кандидата от оппозиции Малгожату Кидаву-Блонскую перед выборами главы государства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Граждане Узбекистана в Минске голосуют на выборах в парламент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика