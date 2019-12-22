Президентские выборы в Польше: Дуда вдвое опережает оппозиционного кандидата — опрос

















Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье результаты опроса Estymator.





46,6% респондентов указали, что готовы поддержать действующего президента Анджея Дуду, тогда как только 22,4% опрошенных проголосовали бы за кандидатку оппозиционной Гражданской платформы Малгожату Кидаву-Блонскую.





На третьем месте — глава Крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш с 9,2%.





Ранее результаты последних социологических опросов показывали, что действующий лидер Польши Анджей Дуда во втором туре президентских выборов победил бы любого из ведущих оппозиционных кандидатов.





Выборы президента Польши состоятся в мае 2020 года.