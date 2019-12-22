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192 человека. Рассказываем про ребят, которые в 2020-м получат стипендии Президентского спортивного клуба
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 192 человека. Именно столько людей в 2020 году станут лауреатами именных стипендий Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Они – будущее белорусского спорта. Их поддерживают, в них верят. Но кто они? И почему выбрали именно их? Корреспондент Ирина Петыш встретилась с некоторыми лауреатами. Но не на торжественной церемонии, а в привычной им соревновательной атмосфере.
Чтобы стать успешным атлетом, необходимо отдавать все силы своему виду спорта. А что делать, если их сразу пять? В свои 16 Иван Прытков – настоящий романтический герой: фехтует, ездит верхом, отлично плавает, быстро бегает, а чуть что и пострелять может.
Иван Прытков, серебряный призер юношеского чемпионата Европы:
В силу возраста Иван лишь недавно начал выступать по программе пятиборья: около года назад приступил к верховой езде. Чтобы выигрывать, надо везде показывать высокий результат. Набор из пяти спортивных дисциплин не страшит, а наоборот вдохновляет.
Иван Прытков:
Причем удивлять приятно. На юношеском чемпионате Европы в программе четырехборья Иван, стартовав 22-м, финишировал вторым и завоевал личное серебро. Также с турнира Прытков привез командное золото и серебро смешанной эстафеты. На юношеском чемпионате мира стал четвертым. Успехи молодого пятиборца отметили: 2020-й год Иван проведет в статусе стипендиата Президентского спортивного клуба.
Иван Прытков:
Такую же мотивацию и поддержку получил еще 191 спортсмен. Все они пока на подступах к национальной сборной. С 2019 года система определения стипендиатов изменилась: стать ими могут те, кто пока не числится в главной команде страны.
Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
А вот возрастных ограничений у претендентов на стипендию нет. Если ты талантлив в семь лет, то почему бы и нет? Самой юной стипендиаткой 2020 года стала шахматистка Варвара Мацкевич. Ей 7 лет, а она уже выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам среди девочек до 8 лет.
Варвара Мацкевич, чемпионка мира по быстрым шахматам среди девочек до 8 лет:
Стипендией Президентского спортивного клуба на 2020 год были отмечены представители 31 вида спорта. 16-летний Евгений Пузанов – единственный из фигурного катания.
Евгений Пузанов, бронзовый призер XIV зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля:
К вопросу о деньгах: средний размер выплачиваемой спортсмену стипендии в 2020 составит 6 623 рубля в год. Однако стипендия Президентского спортивного клуба – это не только деньги, это оценка достижений молодых атлетов и вера в их успешное спортивное будущее.
Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:
Теперь в группе поддержки этих юных атлетов и Президентский спортивный клуб. Сейчас у этих спортсменов есть финансовая и моральная поддержка, молодость, силы и мотивация, а самое главное – любовь к спорту. А значит, большие результаты не за горами.
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192 человека. Рассказываем про ребят, которые в 2020-м получат стипендии Президентского спортивного клуба
Новости Беларуси. 192 человека. Именно столько людей в 2020 году станут лауреатами именных стипендий Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «Неделя...
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