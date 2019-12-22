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Как не быть обманутым? Почему не всегда стоит доверять акциям и скидкам в магазинах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Так называемые маркетинговые ловушки стали такой же данностью, как и сезон распродаж. И уже, казалось бы, сколько раз твердили миру, ан нет. В погоне за экономией мы порой не замечаем даже самого очевидного обмана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дмитрий купил в одном из популярных магазинов техники телевизор. К слову, последней модели, отдал ни много ни мало 5000 рублей. И сулили ему продавцы за это счастье в бонусах, да солидное – в проценте соизмеримое с кругленькой потраченной суммой. В денежном эквиваленте рублей эдак 250. Новоиспеченный обладатель огромного экрана долго созревал к новой покупке в этом магазине. А как пришел с расчетом на бонусы, так и вышел раздосадованным. Неожиданно сгорели.
Дмитрий Травин, жертва магазинного обмана:
Разумеется, кто прав, а кто виноват, разобрать сложно. На это и рассчитывают люди по ту сторону прилавка. Вероятно, кто-то не обратил внимание на мелкие буквы в договоре или на стенде за углом не прочитал условия. А может, и вовсе не так все понял. А вдруг не услышал? Чего уж!
В целом торговля в Беларуси весьма зарегулированная в законодательном плане сфера, потому греха большого не утаить, по-крупному продавцы не блефуют. А вот мелкие «шалости» маркетологов пилюля ежедневная. И даже самый скрупулезный потребитель может проглотить крючок и не заметить. Нейромаркетологи – на острие времени, именно они реально проникают в мозг покупателя и точно завладевают его эмоциями.
Павел Зыгмантович, психолог:
Поход в магазин, если ты вооружен исследованиями, может превратиться в фобию «магазинного обмана». Стратегия продумана тонко. У всех на слуху такие приемы, как специально подобранная в определенные часы музыка, играющая с кошельком минор; ароматерапия, рассчитанная на проголодавшихся после работы; выкладка с игрушками и сладкой мелочовкой для детишек, застрявших с родителями у кассы.
Но это далеко не все. На наше «потребительское» подсознание играет даже специально уложенная плитка в проходах магазинов, ее узор становится буквально маниакальным поводырем по всем стеллажам. Чтобы навязать дорогой товар, ставку делают на иллюзии.
Павел Зыгмантович:
Тамара Бельская, заместитель председателя Белорусского общества защиты потребителей:
Цена – королева манипуляций. Большинство уже научено: если за запятой 99, то это ловушка, стереотип заложен в умах. А вот стоит цифру слегка интерпретировать – допустим, 0,97 – и вуаля, трюк работает по-прежнему. Нам кажется, что это дешево. Скидки относительны, как, собственно, и цена.
Эту девушку мы уговорили рассказать нам всю правду, которая скрывается за дверью с надписью «служебный вход», на условиях, что голос и имя будут изменены. То, что она скажет, оголит нехорошую репутацию магазина. Она несколько лет проработала администратором в крупной обувной сети и знает этот «продажный мир», что называется, изнутри.
Экс-администратор магазина обувной сети:
Только сегодня, два по цене одного, третья в подарок, с дисконтом другая цена… От комбинаций скидок кружится голова, на это и рассчитано. Ведь по сути скидки – это рамки, в которые загоняют клиентов. Должен успеть в акцию, а вдруг упущу выгоду, а вдруг перекупят, и я буду в худших условиях – все это тонкая психология продаж. Многие понимают, но по-прежнему бегут, ломая двери.
Лихорадочные распродажи в наши страны пришли из Америки. Откровенная давка в Беларуси, конечно, редкость (хотя вспомните недавнюю акцию на лимитированное количество телефонов у одного из мобильных операторов). Километровую очередь занимали с ночи.
Анастасия Детхтяр, корреспондент:
Павел Зыгмантович:
Ее лицо мы тоже оставим за ширмой догадок (и это тоже профессиональное). Она – тайный покупатель. Услуга стала трендом в современной индустрии продаж. Спецы под маской обычных клиентов проникают в магазины и наблюдают. Позже исследования становятся основой для изменений и сервиса, и технологии маркета.
Тайный покупатель:
Анастасия Дехтяр:
Сергей Скороход, маркетолог:
Но такие заигрывания не по правилам с клиентом грозят отвращением к бренду, а это риск. Потерять старого финансового донора гораздо дороже, чем привести нового. Бонусы – это своеобразный гарант камбэка, игла зависимости, на которую подсаживают клиента. Кстати, из позитива. Помните Дмитрия из начала сюжета? После того, как он пролетел с мегабонусами, видимо, повлияли накопившиеся жалобы.
Дмитрий Травин:
Сергей Скороход:
Мы заглянули в один из универмагов столицы. Здесь сулят продать товар до 45 % дешевле. И это, очевидно, без потерь для торговцев и производителей. Цифра удивляет. Сколько же реально стоит продукт? Вопрос скорее риторический и однозначно с отговоркой «коммерческая тайна».
Павел Ельканович, начальник отдела организации торговли универмага:
Анастасия Дехтяр:
Идем в ценовую разведку. Плохо только то, что ходить нужно с калькулятором. Из-за того, что скидки ежедневно пляшут, прейскурант стоит максимальный. Вот норковая шубка. Стоит 8000, а завтра ее можно будет взять на 35 % дешевле, эдак за 5 200. Да, натуральный мех нынче моветон. В тренде осознанное потребление. Это, кстати, тоже весьма экологично, ведь в эпоху гипервещизма наше «плюшкинство» реальная угроза не только личному бюджету, но и окружающей среде.
Профилактикой от лишних трат и противозельем от лохотрона станут вдумчивый подход к покупкам, сравнительный анализ, внимательное отношение к информации, четкий список приобретений и лимит бюджета. Если же вы натура импульсивная и с легкостью попадаете в шоппинг-зависимость, вооружитесь психологическими знаниями. И помните, что лишь незначительные траты вызывают эйфорию и способны лечить грусть. Но есть финансовый порог, который запускает в нашем сознание чувство боли. Искусство найти свою золотую середину сродни персональному экономическому чуду.
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Новости Беларуси. Так называемые маркетинговые ловушки стали такой же данностью, как и сезон распродаж. И уже, казалось бы, сколько раз твердили миру, ан нет. В...
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