Минобороны России ужимает казарменный фонд на территории Беларуси

Источник материала: Ежедневник



russian.rt.com

Как подсчитал «Ежедневник», за пять лет (2016-2020 годы) площадь казарменно-жилищного фонда двух военных городков России на территории Беларуси уменьшилась в более чем 7 раз и продолжает сокращаться.

Об этом можно судить по заявкам Министерства обороны России на закупку услуги по обслуживанию фонда. Сказывается ли это на численности российских военнослужащих на базах в поселке Озеречье и в Вилейке, не раскрывается.

На ресурсе https://zakupki.gov.ru/ на этой неделе появилась информация о завершении закрытого аукциона «по закупке услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Беларусь в 2019-2020 годах».

Начальная цена закупки была определена в 118,5 млн. российских рублей. В ее рамках одним из основных предметов торгов стало привлечение подрядчика, который должен в течение осени 2019-осени 2020 годов обеспечить «эксплуатационное содержание объектов казарменно-жилищного фонда» площадью 324 683,70 кв. метров.

Это почти на 30 тыс. кв. метров меньше, чем было в заявке Минобороны России на 2018-2019 годы (354 200,40 кв. метров), и в разы – чем было на протяжении 2016-2018 годов. Подрядчик в 2017-2018 годах обслуживал 1 139 354,59 кв. м. на военных базах под Барановичами и в Вилейке, в 2016-2017 годах -1 247 550,36 кв.м., в 2015-2016 годах - 2 372 573,28 кв. метров.

Так как аукцион с прошлого года носит закрытый характер, его победитель не назван.

В 2016-2018 годах казармы в Беларуси обслуживала российская компания «Буд Инфо Сервис». Как говорится на ее сайте, «предприятие осуществляет активную деятельность в сфере комплексного эксплуатационно-технического обслуживания имущественных объектов, строительства, текущего и капитального ремонтов на территории Крыма, Приднестровской Молдавской Республики и дружественных республик Российской Федерации».

В частности, она «выполняет работы по текущему ремонту, эксплуатации и обслуживанию казарменно-жилищного фонда, санитарному содержанию внутренних помещений и прилегающих территорий, а так же обслуживанию инженерных сооружений военных городков МО РФ».