|
Минобороны России ужимает казарменный фонд на территории Беларуси
23.12.2019 00:46 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
russian.rt.com
Как подсчитал «Ежедневник», за пять лет (2016-2020 годы) площадь казарменно-жилищного фонда двух военных городков России на территории Беларуси уменьшилась в более чем 7 раз и продолжает сокращаться.
Об этом можно судить по заявкам Министерства обороны России на закупку услуги по обслуживанию фонда. Сказывается ли это на численности российских военнослужащих на базах в поселке Озеречье и в Вилейке, не раскрывается.
На ресурсе
Начальная цена закупки была определена в 118,5 млн. российских рублей. В ее рамках одним из основных предметов торгов стало привлечение подрядчика, который должен в течение осени 2019-осени 2020 годов обеспечить «эксплуатационное содержание объектов казарменно-жилищного фонда» площадью 324 683,70 кв. метров.
Это почти на 30 тыс. кв. метров меньше, чем было в заявке Минобороны России на 2018-2019 годы (354 200,40 кв. метров), и в разы – чем было на протяжении 2016-2018 годов. Подрядчик в 2017-2018 годах обслуживал 1 139 354,59 кв. м. на военных базах под Барановичами и в Вилейке, в 2016-2017 годах -1 247 550,36 кв.м., в 2015-2016 годах - 2 372 573,28 кв. метров.
Так как аукцион с прошлого года носит закрытый характер, его победитель не назван.
В 2016-2018 годах казармы в Беларуси обслуживала российская компания «Буд Инфо Сервис». Как говорится на ее сайте, «предприятие осуществляет активную деятельность в сфере комплексного эксплуатационно-технического обслуживания имущественных объектов, строительства, текущего и капитального ремонтов на территории Крыма, Приднестровской Молдавской Республики и дружественных республик Российской Федерации».
В частности, она «выполняет работы по текущему ремонту, эксплуатации и обслуживанию казарменно-жилищного фонда, санитарному содержанию внутренних помещений и прилегающих территорий, а так же обслуживанию инженерных сооружений военных городков МО РФ».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как подсчитал «Ежедневник», за пять лет (2016-2020 годы) площадь казарменно-жилищного фонда двух военных городков России на территории Беларуси уменьшилась в более чем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)