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«Я никогда не был таким красивым». Вот как изменилась пара, которая решила похудеть к своему 60-летию

23.12.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В преддверии Нового года мы завершаем проект «Худеем вместе», в рамках которого тренер, стилист и психолог работали с парой, готовой пройти непростой путь и стать немного ближе к своему идеальному "я". На несколько месяцев жизнь наших участников перевернулась с ног на голову: электрофитнес, который лег в основу тренировок, занятия в бассейне, с лошадьми и на свежем воздухе, встреча с психологом, мастер-класс по танго. Настало время финального этапа — преображения.


Фото из личного архива героев / Так они выглядели до участия в проекте

«Ну все, красавец!»

— Волосы красить не буду, — категорично заявляет Анатолий Владимирович. Он, как и подобает настоящему мужчине, первым принимает «удар» на себя. Мы находимся в барбершопе Chop-Chop, где точно знают, что главное в смене имиджа — удачная стрижка.


— А вот налысо побрить голову — почему бы нет, — говорит Анатолий Владимирович. — Но через пару дней появится щетина и мне будет некомфортно — зачем такие эксперименты?

К экспериментам с волосами мужчина относится насторожено и признается, что проводил их не часто. Длинные волосы никогда не носил, даже когда они были в моде, сильно короткие — тоже. В младших классах Толика, как и других мальчишек, стригли «под чубчик», в старших классах — «по-молодежному». А после школы была служба в армии, где уместной была только короткая аккуратная прическа, которую Анатолий Владимирович продолжал носить до этого дня.

— Она стала привычкой, — объясняет мужчина. — Поэтому очень интересно, что со мной сотворят. (Улыбается). Хотел бы, чтобы прическа была достойной и не вызывающей.



А позаботится об этом мастер Алексей. С Анатолием Владимировичем они быстро находят общий язык.

— Моя жена хотела бы видеть меня с такой же стрижкой как у вас, чтобы волосы были зачесаны назад, — признается мужчина.

— У вас короткие волосы. От этого, а также от особенностей предыдущей стрижки и роста волос будет зависеть ваша новая стрижка, — объясняет Алексей, «примеряя» укладку для волос. — С левой стороны есть небольшой просвет, который мне хочется закрыть, поэтому укладку делаем вперед.

После этого молодой человек выстригает машинкой виски и затылок, затем делает плавный переход, чтобы длина отрастала аккуратно и держала форму в течение месяца. Завершающий штрих — коррекция усов.



— Такая стрижка делает лицо свежее и, возможно, даже немного моложе, — отмечает Алексей. — Ухаживать за ней несложно: главное — чтобы волосы всегда были чистыми и сохраняли объем. К слову, пышнее прическа выглядит за счет зачеса вперед.

Вообще, мужчинам в возрасте 50+ подходит классическая стрижка. Если, конечно, речь не идет о творческих личностях: музыкантах, художниках. Что касается окрашивания волос, против которого выступал Анатолий, — оно имело бы смысл, если бы седина была не такой равномерной. Конечно, если хочется выглядеть на десяток лет моложе, то можно покрасить волосы в черный цвет. Но гораздо лучше носить свою седину.


— Ну все, красавец! Спасибо вам огромное, — глядя на себя в зеркало и оценивая результат кропотливой работы мастера, говорит Анатолий Владимирович. — Действительно, я никогда не был таким красивым. Если только на свадьбе, более 40 лет назад.

«Можно даже полголовы побрить налысо»

Тем временем супругу Анатолия Владимировича уже ожидают в салоне красоты Beauty-Еxpress, где быстро и качественно можно выполнить сразу несколько процедур. Преображение Натальи Петровны также будет комплексным: окрашивание волос, стрижка, укладка, мейкап. В отличие от мужа, проводить эксперименты с волосами женщина любит и готова к любым изменениям.


— Когда ты попадаешь в салон красоты, у тебя сразу возникает ожидание чего-то нового, и кажется, что можно и волосы покрасить в зеленый цвет, и даже полголовы побрить налысо. По крайней мере я — такой человек, — признается Наталья Петровна. — Ведь ты увидишь себя в новом образе, а для женщины преображение, по моему мнению, — это главное. Я уверена, что попала к специалистам высшего класса, которые помогут мне стать другой, выглядеть моложе. (Улыбается.)

Преображение нашей героини начинается с окрашивания волос и стрижки, к которым уже приступила мастер Алеся. Наталья Петровна немного волнуется и признается, что если не может подстричь волосы именно в тот день, в который хочет, это для нее «смерти подобно».

— Так как у Натальи были седые корни и вымывшийся цвет по длине, я немного затемнила корни, закрасив седину, и затонировала волосы по длине, чтобы добавить им глубины, яркости и блеска, — рассказывает мастер Алеся об изменениях. — Саму стрижку подбирала под тип лица. У Натальи оно круглое, поэтому объем лучше делать сверху, за счет чего лицо приобретает овальную форму.

По периметру стрижка симметричная, а вот в зоне челки — косая и удлиненная. Около висков также волосы чуть-чуть удлинены, чтобы можно было заправлять за ушко.



— А как ухаживать за такой стрижкой?

— Она абсолютно проста в укладке и в уходе. Достаточно высушить волосы феном, чтобы они лежали так, как нужно. Можно использовать и специальные средства для укладки. Например, пудру, если хотите придать укладке динамики и беспорядочности. Если же вы за классику, то лучше применять лак или пенку.

— У меня есть фотография, где мне 18 лет, я с пробором и без кудрей, и похожа на пиковую даму. По крайней мере в определенном возрасте мне казалось именно так, и тогда мне это не нравилось. Сейчас, глядя на себя в зеркало, я тоже вспоминаю то фото — и мне нравится, — делится впечатлениями Наталья Петровна. — Это здорово, так как новый образ меня омолодил. В нем есть что-то необычное.


«Кожа свежая и сияющая»

Следующий этап — макияж. На него Наталья Петровна тратит всего 7−10 минут. А если по какой-то причине не успевает наложить макияж дома, берет все необходимое с собой и уже на месте занимается мейком. Ведь, как признается наша героиня, без макияжа она чувствует себя раздетой. Но в косметике Наталья Петровна ограничена, хоть и перепробовала не одно средство: на многие из них у нее аллергия.

Сегодня об идеальном макияже для нашей героини позаботится визажист салона красоты Наталия.


Для начала девушка наносит массажными движениями увлажняющий крем со светоотражающими частичками. Затем — легкое тональное средство также с увлажняющим да еще и омолаживающим эффектом. Обязательно в тон кожи и на водной основе, а не на маслянистой, которая подчеркивает морщины. После этого под глаза девушка наносит консилер, смешанный с тональным кремом, а на Т-зону — хайлайтер. Завершающий штрих — скульптор для коррекции лица.

Переходим к глазам. Первое, что делает Наталия, прорисовывает брови карандашом, чтобы они выглядели более естественно и натурально. Затем наносит тени, обязательно матовые, без блесток, чтобы не подчеркивать возраст. После прокрашивает верхние слизистые глаз карандашом — от этого реснички становятся гуще, а взгляд более четким и выразительным. Прорисовывать слизистую девушка советует полностью, но так как глаза слезятся — как получится. А красноту можно снять специальными каплями для глаз.

Затем Наталия прорисовываем карандашом кремового цвета, подобранного под цвет кожи, нижние слизистые глаз, что зрительно поможет их увеличить. Прокрашивает ресницы тушью.

Работать с губами девушка начинает с помощью карандаша практически в цвет губ, с помощью которого проводит нечеткий контур, чтобы придать им пухлость. Затем смешивает матовую и глянцевую помады, в основе — розовый цвет. Наталия, чтобы подчеркнуть цвет глаз, использует в макияже противоположные ему цвета. Так, у нашей героини зеленые глаза, глубину которым придаст розовый цвет.


Дальше Наталия наносит румяна такого же цвета. И завершающий штрих — спрей для лица, чтобы зафиксировать макияж.

— Первое, что бросилось мне в глаза, когда увидела себя в зеркало, — кожа лица, — делится впечатлениями Наталья Владимировна. — Она свежая и сияющая. Я выгляжу моложе.


«Визуально стройнит и делает выше»

Окрыленные и преображенные, наши герои спешат в фотостудию Diva, где их уже ждет стилист проекта Екатерина Кулеш.

Фото: личный архив

— Проект «Худеем вместе» стал для меня определенным вызовом, — признается Екатерина. — Ведь чем больше размер и возраст, тем чаще люди остаются за бортом моды и стиля. Им действительно сложно подобрать себе что-то достойное. Модная индустрия как будто забывает о них. И тут не всегда понятно, что первично: нет спроса или нет предложений.

Для людей в возрасте 45+ чаще всего есть два основных пути в стиле: аккуратно и сдержанно, что нередко бывает старомодно, или смело и ярко, что порой смешно и неуместно. Поэтому важно найти грань и нужные магазины. Порой на это приходится потратить много времени, а денег, кстати, немного, — но результат есть всегда.



Участники проекта, на мой взгляд, тяготеют к сдержанному и лаконичному стилю, поэтому не стоит идти на радикальные перемены. Но для меня было важно передать их веселый нрав и юмор, который есть в их паре. Для этого отлично подходит вариант — добавить цвет в образ.

У Натальи это зеленый. Чтобы зрительно вытянуть фигуру, я подобрала для нее платье-макси и плащ схожего оттенка. Подойдет также любой однотонный тренч ниже колена и туфли в том же цвете. Это все визуально создает ровную линию, стройнит и делает выше. Кроме того, важно показать самые тонкие и изящные части тела — щиколотки и запястья, что усилит этот эффект.

Чтобы не было лишнего объема, рекомендую использовать ремни и подчеркивать талию. Это особенно важно, если вы невысокого роста.


Образ Натальи: плащ и сумочка Benetton, туфли Opinions

— В образ Анатолия я добавила бордовый цвет, — продолжает Екатерина. — Для мужчин все проще — однотонный костюм. Но пожалуйста, не берите огромные и бесформенные советские лекала, выбирайте более приталенный силуэт. Обувь лучше брать в тон костюма или брюк, что дополнительно «вытянет» силуэт.


Образ Анатолия: пальто и костюм Pierre Cardin, водолазка и шарф Benetton, ботинки Opinions




«Хочется соответствовать этому уровню»

— Шикарные образы, — признается Анатолий Владимирович.

— Я бы сказала, что у моего мужа образ респектабельного и достойного мужчины, рядом с которым я чувствую себя защищенной. Это образ человека, у которого все в жизни сложилось так, как нужно, — отмечает Наталья Петровна. — Мне же Катя подобрала (за что ей огромное спасибо) повседневный городской образ, в котором я могу пройтись по магазинам, сходить на выставку, встретиться с подругами.

— Привлечь к себе внимание посторонних мужчин, — добавляет не без ревности Анатолий Владимирович.

— Сейчас я понимаю, где и в каком стиле мне искать подходящую одежду. И гуляя по магазинам, я буду вспоминать все, что рассказывала и предлагала мне Катя, — продолжает Наталья Петровна. — И вот этот образ, прическа — для меня новая страничка моей жизни.

— Действительно, все изменения, которые произошли с нами во время проекта, стимулируют к дальнейшему самосовершенствованию, — согласен с супругой Анатолий Владимирович и добавляет: — И, возможно, что сейчас я бы даже согласился покрасить волосы. Я получил от проекта огромный заряд энергии, веру в себя и стремление не останавливаться на достигнутом.

— Проект «Худеем вместе» не просто оправдал наши ожидания, а превзошел их, — отмечает Наталья Петровна. — Весь проект я купаюсь в положительных эмоциях. Вместе с мужем мы провели огромное количество времени в спортивном зале, в бассейне, на природе, а не перед телевизором.

Энергия жизни — вот главный результат, который мы получили от проекта. А мы хотим жить долго и счастливо! Когда подавала заявку, и предположить не могла, что познакомлюсь с таким огромным количеством замечательных людей — профессионалов своего дела.

Благодарим за помощь в подготовке завершающего этапа проекта «Худеем вместе»:

 
 
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В преддверии Нового года мы завершаем проект «Худеем вместе», в рамках которого тренер, стилист и психолог работали с парой, которая очень хотела измениться....
 
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