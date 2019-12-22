Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает охотникам, что согласно Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты Республики Беларусь, 31 декабря заканчивается охота на лося, кабана, косулю, оленя благородного, оленя пятнистого, лань, муфлона, которая проводилась с 1 октября загоном с собаками, а также из засады и с подхода.

Незаконная охота влечет административную ответственность, которой предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых величин с конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением специального права, а также уголовную ответственность, которой предусмотрено наказание в виде штрафа, лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Кроме того, лицо, виновное в совершении правонарушения, обязано возместить вред, причиненный окружающей среде.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит всех охотников быть взаимовежливыми в общении с окружающей природой, быть рациональными потребителями ее ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств.

В случае, если вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-390-00-00.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.