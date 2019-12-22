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«Если нас не видно, значит, все работает»

23.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня День зимнего солнцестояния. Когда наступает самая длинная ночь в году, свой профессиональный праздник отмечают энергетики. Это символично, потому что именно благодаря их труду в наши дома и офисы приходят свет и тепло.

 

«Если нас не видно, значит, все работает»
Начальник Горецкого РЭС Александр Точило (в центре) обсуждает рабочие моменты с подчиненными – Юрием Подосинниковым, Валерием Радченко, Олегом Стельмаховым, Александром Атрощенко.

 

«Если нас не видно, значит, все работает», — улыбается начальник Горецкого РЭС Александр Точило в ответ на вопрос про итоги года. Предприятие показывает стабильно хорошие результаты. Выполнен план по капремонту, продолжается внед­рение у абонентов автоматизированной системы конт­роля и учета электроэнергии.

Накануне Дня энергетика по традиции чествовали лучших работников РУП «Могилев­энерго». На Доску почета филиала «Могилевские электрические сети» занесены имена представителей Горецкого РЭС. Это электрослесарь по ремонту оборудования Олег Стельмахов и электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Александр Атрощенко.

Почетной грамотой руководства Могилевских электросетей награжден мастер Валерий Радченко. Благодарностью филиала отмечен электромонтер Виталий Северцев.

Начальник РЭС Александр Точило, диспетчер Андрей Тиванов, мастер производственного участка Юрий Подосинников получили Благодарности от РУП «Могилев­энерго».

 

Сергей Владимиров


 
 
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  Сегодня День зимнего солнцестояния. Когда наступает самая длинная ночь в году, свой профессиональный праздник отмечают энергетики. Это символично, потому что...
 
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