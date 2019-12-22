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Заместителем председателя райисполкома назначен Дмитрий Николаевич Шпиганович

23.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Заместителем председателя районного исполнительного комитета назначен Дмитрий Николаевич Шпиганович.

Заместителем председателя райисполкома назначен Дмитрий Николаевич Шпиганович

Родился в 1983 году в н.п. Дуброва Лельчицкого района.
В 2006 году окончил Белорусский государственный университет транспорта, в 2018 – Брянский государственный инженерно-технологический университет.
С 2006 по 2015 год работал маляром, инженером-диспетчером, мастером, прорабом, начальником участка ОАО «Лельчицкая ПМК-103».
С 2015 трудился в Лельчицком районном исполнительном комитете: заместителем председателя райисполкома, начальником отдела архитектуры и строительства – главным архитектором района и г.п. Лельчицы, начальником отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В декабре 2019 года назначен заместителем председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета.

 
 
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Заместителем председателя районного исполнительного комитета назначен Дмитрий Николаевич Шпиганович. Родился в 1983 году в н.п. Дуброва Лельчицкого...
 
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