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Белорусы начали отказываться от туров в Египет

23.12.2019 09:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы начали отказываться от туров в Египет, сообщает TUT.by.

По словам пресс-секретаря Министерства спорта и туризма Владимира Нестеровича, начали поступать звонки от граждан, которые хотят отказаться от поездки в Египет. Сотрудники министерства разъясняют им их права и проводят консультации.

В министерстве также напомнили, что субъекты турдеятельности при заключении договоров с иностранными организациями в обязательном порядке должны запрашивать информацию об обеспечении принимающей стороной безопасных для жизни и здоровья туристов условий пребывания, отдыха, питания, надлежащего медицинского обслуживания, особенно при организации отдыха для групп, включающих несовершеннолетних туристов. Кроме того, в процессе оформления договора об оказании туристических услуг гражданина должны проинформировать о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.


Министерство спорта и туризма также обратилось в посольство Беларуси в Египте с предложением провести консультации с египетской стороной,  чтобы обсудить проблемные вопросы и разработать план по их решению.

Напомним, за последние три месяца было зафиксировано четыре смертельных случая белорусских туристов в Египте. В ноябре отдых одной семейной пары в Египте закончился трагедией. Мужчина умер в египетской больнице, женщина успела вернуться домой, но врачи спасти ее не смогли. Экспертиза пока не установила причину смерти. А 11 декабря скорая помощь прямо из самолета забрала туристку, которая вернулась из Хургады. В египетской больнице, по словам мужа женщины, ей выставили диагноз «гастроэнтерит».  Белорусские врачи определили менингит. Сейчас женщина проходит лечение.
 
 
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Белорусы начали отказываться от туров в Египет, сообщает TUT.by.
 
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