|
Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга с Беларусью
23.12.2019 09:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: malajastrana.in
Документ предполагает отмену платы за входящие вызовы в роуминге не позднее сентября будущего года. Теперь документ должна подписать Беларусь.
Об этом сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков. По его словам, именно такой срок предусмотрен финальной версией дорожной карты, передает
Новиков пояснил, что в марте должны быть готовы предложения об утверждении положений дорожной карты на законодательном уровне. В течение полугода после этого должны быть отменена плата за входящие в роуминге. Таким образом, долгожданное для абонентов двух стране событие должно произойти не позднее сентября 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документ предполагает отмену платы за входящие вызовы в роуминге не позднее сентября будущего года. Теперь документ должна подписать Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)