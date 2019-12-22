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Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга с Беларусью

23.12.2019 09:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга с Беларусью

фото: malajastrana.in

Документ предполагает отмену платы за входящие вызовы в роуминге не позднее сентября будущего года. Теперь документ должна подписать Беларусь.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков. По его словам, именно такой срок предусмотрен финальной версией дорожной карты, передает ТАСС.

Новиков пояснил, что в марте должны быть готовы предложения об утверждении положений дорожной карты на законодательном уровне. В течение полугода после этого должны быть отменена плата за входящие в роуминге. Таким образом, долгожданное для абонентов двух стране событие должно произойти не позднее сентября 2020 года.

 
 
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Документ предполагает отмену платы за входящие вызовы в роуминге не позднее сентября будущего года. Теперь документ должна подписать Беларусь.
 
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