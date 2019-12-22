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Алексей Бага: Раньше игроки по звонку ехали в Борисов

23.12.2019 09:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-главный тренер БАТЭ рассказал, что изменилось в белорусском футболе.

Об этом Алексей Бага рассказал в интервью «Трибуне».

– Кажется, в этом году у БАТЭ был самый скудный ростер за последние сезоны. Согласитесь?

– Он не был презентабельнее ростера наших конкурентов. Почему так сложилось? Появились команды, которые могут привлечь футболистов на хорошие условия и играть на хороших стадионах. Где-то сами недоработали зимой: не смогли пригласить того или иного футболиста, удержать кого-то из ребят.

Если раньше игроки по первому звонку ехали в Борисов, то сейчас у них есть возможность выбирать. Это хорошо и для ребят, и для развития всего белорусского футбола.


– Кто в этом году занимался трансферами БАТЭ?

– Футболистам звонил и я, и Андрей Анатольевич. Были агенты, которые предлагали клубу игроков. Каждая история индивидуальна. Если говорить о трансферах, то нужно понимать в каких реалиях мы живем. Разумеется, есть клубы, которые могут иметь семь-восемь человек в селекционном отделе и работать на всех континентах.

БАТЭ не может себе такое позволить, поэтому смотрели игроков в военно-полевых условиях. С некоторыми вовсе знакомились походу, – сказал Бага.
 
 
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Экс-главный тренер БАТЭ рассказал, что изменилось в белорусском футболе.
 
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