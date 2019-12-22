ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О правилах движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по наплавному мосту

23.12.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>

В связи с реконструкцией моста через р. Пина в городе Пинске, движение автотранспорта организовано по объездной дороге и наплавному мосту на автомобильной дороги Р-6 Ивацевичи-Пинск-Столин.

Режим эксплуатации наплавного моста следующий:

- максимальная нагрузка на оси – 11,5 т;

- максимальный вес транспортного средства в составе потока – 40 т;

- максимальная скорость движения – 10 км/ч;

- ограничения минимальной дистанции для грузового транспорта – 60 м.

 

Несмотря на имеющиеся ограничения, перевозчики не всегда соблюдают дополнительные весовые параметры и пытаются пересечь наплавной мост, создавая угрозу безопасности дорожному движению.

Филиалом Транспортной инспекцией по Брестской области, регулярно проводятся проверки тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, при выявлении нарушений, такие перевозчики привлекаются к установленной законодательством ответственности.


Дмитрий Куликовский,

начальник управления весогабаритного контроля филиала Транспортной инспекции по Брестской области


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с реконструкцией моста через р. Пина в городе Пинске, движение автотранспорта организовано по объездной дороге и наплавному мосту на автомобильной дороги...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вице-премьер раскрыл подробности одной из дорожных карт с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика