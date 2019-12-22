|
О правилах движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по наплавному мосту
23.12.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
В связи с реконструкцией моста через р. Пина в городе Пинске, движение автотранспорта организовано по объездной дороге и наплавному мосту на автомобильной дороги Р-6 Ивацевичи-Пинск-Столин.
Режим эксплуатации наплавного моста следующий:
- максимальная нагрузка на оси – 11,5 т;
- максимальный вес транспортного средства в составе потока – 40 т;
- максимальная скорость движения – 10 км/ч;
- ограничения минимальной дистанции для грузового транспорта – 60 м.
Несмотря на имеющиеся ограничения, перевозчики не всегда соблюдают дополнительные весовые параметры и пытаются пересечь наплавной мост, создавая угрозу безопасности дорожному движению.
Филиалом Транспортной инспекцией по Брестской области, регулярно проводятся проверки тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, при выявлении нарушений, такие перевозчики привлекаются к установленной законодательством ответственности.
Дмитрий Куликовский,
начальник управления весогабаритного контроля филиала Транспортной инспекции по Брестской области
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с реконструкцией моста через р. Пина в городе Пинске, движение автотранспорта организовано по объездной дороге и наплавному мосту на автомобильной дороги...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)