О правилах движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по наплавному мосту

Источник материала: Пинский Вестник

В связи с реконструкцией моста через р. Пина в городе Пинске, движение автотранспорта организовано по объездной дороге и наплавному мосту на автомобильной дороги Р-6 Ивацевичи-Пинск-Столин.

Режим эксплуатации наплавного моста следующий:

- максимальная нагрузка на оси – 11,5 т;

- максимальный вес транспортного средства в составе потока – 40 т;

- максимальная скорость движения – 10 км/ч;

- ограничения минимальной дистанции для грузового транспорта – 60 м.

Несмотря на имеющиеся ограничения, перевозчики не всегда соблюдают дополнительные весовые параметры и пытаются пересечь наплавной мост, создавая угрозу безопасности дорожному движению.

Филиалом Транспортной инспекцией по Брестской области, регулярно проводятся проверки тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, при выявлении нарушений, такие перевозчики привлекаются к установленной законодательством ответственности.





Дмитрий Куликовский,

начальник управления весогабаритного контроля филиала Транспортной инспекции по Брестской области