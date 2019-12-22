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Россия сохраняет ограничения на поставку продукции 60 белорусских предприятий
23.12.2019 09:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ont.by
Полностью закрыт рынок России для 20 предприятий, вырабатывающих мясную и молочную продукцию.
Об этом сообщил в интервью телеканалу
После того, как в начале декабря Россельхознадзор снял ограничения с 36 белорусских предприятий, «под санкциями» России остаются продукция 60 отечественных переработчиков, причем 20 молоко- и мясоперерабатывающим заводам дорога на российский рынок закрыта полностью.
Сейчас вопрос о порядке введения ограничений находится в стадии решения, уточнил Дворник. Сторонам предстоит формализовать соглашения, которых удалось достигнуть в декабре. "На сегодняшний день этот пункт, который нас сдерживал, находится в стадии решения", - уточнил Дворник.
Напомним, в декабре месяце, как сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко, стороны пришли к соглашению о том, что решение о введении ограничений будет вводить не Россельхознадзор, а главный ветеринарный врач Беларуси. В спорных случаях последнее слово будет за коллегией, сформированной минсельхозпродами обеих стран.
На формализацию этого порядка, по прогнозам Дворника, уйдет от 2-3 месяцев до полугода.
Что касается баланса поставок продовольствия, который Россия и Беларусь составляют на год, то подписать его планируется до Нового года, сообщил вице-премьер. Ранее глава белорусского Минсельхозпрода Анатолий Хотько сообщал, что в планах сторон нарастить объемы взаимных поставок по сравнению с текущим годом.
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Полностью закрыт рынок России для 20 предприятий, вырабатывающих мясную и молочную продукцию.
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