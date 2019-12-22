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Россия сохраняет ограничения на поставку продукции 60 белорусских предприятий

23.12.2019 09:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия сохраняет ограничения на поставку продукции 60 белорусских предприятий

фото: ont.by

Полностью закрыт рынок России для 20 предприятий, вырабатывающих мясную и молочную продукцию.

Об этом сообщил в интервью телеканалу Беларусь-1 вице-премьер Владимир Дворник. Он признал, что переговоры с Россией по поводу снятия ограничений идут сложно, потому что страны являются конкурентами на одном рынке. "Если мы видим, что рынок [России] заполнен какой-то продукцией, то мы стараемся находить новые рынки сбыта", - сказал вице-премьер. При этом доля России в экспорте продовольствия преобладает, поэтому ограничения являются Беларуси чувствительными. Дворник пояснил, что Россия для Беларуси – один из 96 рынков сбыта, однако за пределы Союза продается лишь треть мясо-молочной продукции.

После того, как в начале декабря Россельхознадзор снял ограничения с 36 белорусских предприятий, «под санкциями» России остаются продукция 60 отечественных переработчиков, причем 20 молоко- и мясоперерабатывающим заводам дорога на российский рынок закрыта полностью.

Сейчас вопрос о порядке введения ограничений находится в стадии решения, уточнил Дворник. Сторонам предстоит формализовать соглашения, которых удалось достигнуть в декабре. "На сегодняшний день этот пункт, который нас сдерживал, находится в стадии решения", - уточнил Дворник.

Напомним, в декабре месяце, как сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко, стороны пришли к соглашению о том, что решение о введении ограничений будет вводить не Россельхознадзор, а главный ветеринарный врач Беларуси. В спорных случаях последнее слово будет за коллегией, сформированной минсельхозпродами обеих стран.

На формализацию этого порядка, по прогнозам Дворника, уйдет от 2-3 месяцев до полугода.

Что касается баланса поставок продовольствия, который Россия и Беларусь составляют на год, то подписать его планируется до Нового года, сообщил вице-премьер. Ранее глава белорусского Минсельхозпрода Анатолий Хотько сообщал, что в планах сторон нарастить объемы взаимных поставок по сравнению с текущим годом.

 
 
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Полностью закрыт рынок России для 20 предприятий, вырабатывающих мясную и молочную продукцию.
 
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