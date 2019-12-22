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Не прошло и 50 лет. «Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке

23.12.2019 10:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о полярном белом медвежонке Умке — и это заключительная часть трилогии о его приключениях. Она появилась на Youtube-канале студии и длится всего 7 минут. Посмотрите сами и покажите своему ребенку (если он у вас есть).

Премьера приурочена к 50-летию анимации: ее первая часть вышла в 1969 году, вторая — в 1970 году. Картина «Умка на елке» стала «логичным завершением трилогии», если верить описанию мультфильма.

Автором сценария третьей серии стала Мария Богданова, режиссером выступил Александр Воробьев. Умку и его друга в новой ленте озвучила актриса Лариса Брохман, а знаменитую «Колыбельную медведицы» исполнила певица Лариса Долина.

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Теги: Минск
 
 
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Киностудия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о полярном белом медвежонке Умке - и это заключительная часть трилогии о его приключениях. Она появилась...
 
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