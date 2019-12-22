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Стряхни пыль с маминой шубы. 5 забытых вещей, которые снова в моде

23.12.2019 11:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стряхни пыль с маминой шубы. 5 забытых вещей, которые снова в моде
shutterstock.com

Какие хорошо забытые модели и фасоны уже вернулись или вернутся к нам в 2020 году, рассказывает автор блога @good_look_style и стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера. Проведите ревизию гардероба, может быть, не все потеряно и вы найдете на дальней полке брюки-бананы или актуальную сейчас «волчью» шубу.

Стряхни пыль с маминой шубы. 5 забытых вещей, которые снова в моде К зиме готова. 7 модных вещей, на которые точно не стоит жалеть денег

Возьми шубу у мамы 

Еще каких-то несколько лет тому назад представить, что «волчьи» шубы вернутся в наш гардероб, вряд ли могли даже люди с богатой фантазией. Щеголять в подобном виде можно было разве что на даче или у бабушки в деревне и то под покровом ночи, чтобы никто из соседей не видел. Но в 2020 году многие марки заявили такие «волчьи» шубы как тренд, и с этим ничего не поделаешь. Лично мне он не по душе, поскольку я как стилист точно знаю, что стилизовать такой образ самостоятельно довольно сложно. Но, если вам хочется, а главное, вы уверены в своих силах, поддержите его современными актуальными вещами. Тогда титул «самая стильная» вам точно обеспечен. 


Стряхни пыль с маминой шубы. 5 забытых вещей, которые снова в моде
Фото: Shutterstock.com/ Elena Rostunova

Больше не дурной тон

К нам вернулся тренд «сумка и обувь в тон». Да-да, тот самый, который мы когда-то считали проявлением плохого вкуса. В этом сезоне вы можете смело экспериментировать, повторяя цвет аксессуаров. Но следите, чтобы обувь и сумка были современных фасонов. Если хотите внести изюминку,  повторяя цвет, возьмите разные фактуры. Я, например, сочетаю чёрные гладкие ботинки с чёрной крокодиловой сумочкой актуальной формы. 


Стряхни пыль с маминой шубы. 5 забытых вещей, которые снова в моде
Фото: Shutterstock.com/ Mauro Del Signore

Вкусные «бананы»

В 1980-х джинсы-бананы стали для всех советских модниц самой желанной вещью в гардеробе. Это была не просто одежда, а настоящий пропуск в тусовку избранных. Если для вас они так и осталась голубой мечтой, пришло время исполнить ее. Благо сейчас в магазинах масс-маркета огромное количество джинсов и брюк такого фасона. 

И, конечно, писк сезона — кожаные «бананы»! Но помните, что они украшают высоких и стройных, если вы не можете похвастаться длинными ногами, есть риск не только визуально утяжелить бёдра, но и потерять несколько сантиметров роста. 


Стряхни пыль с маминой шубы. 5 забытых вещей, которые снова в моде
Фото: Shutterstock.com/ Ferruccio Dall'Aglio

Высокие сапоги, короткая юбка

Высокие грубые сапоги на шнуровке — горячий тренд сезона-2019/20. В середине 1990-х их носили с яркими джинсами и коротенькими топами. В современном прочтении такая модель отлично смотрится с короткими юбками, шортами, воздушными длинными платьями в мелкий цветочек и даже с заправленными внутрь джинсами-бананами. Если, конечно, вы отчаянная модница. 


Стряхни пыль с маминой шубы. 5 забытых вещей, которые снова в моде
Фото: Shutterstock.com/ dnaveh

На голое тело

Тонкий кардиган на пуговках с водолазкой или блузой ещё год назад вызывал снисходительный или даже презрительный взгляд. Зато сейчас модницы всего мира с удовольствием носят их на голое тело. Лучше брать укороченный вариант или заправлять его в джинсы и брюки с высокой посадкой.

И напоследок — еще один важный нюанс: в современной моде важны не столько сами вещи, сколько то, как вы их сочетаете. Так что понятие «антитренд» применимо и к сочетаниям тоже.

Стряхни пыль с маминой шубы. 5 забытых вещей, которые снова в моде
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Все мы знаем, что мода циклична, но это не мешает нам беспощадно избавляться от старых вещей. Зато, когда они снова возвращают себе утраченную популярность, мы...
 
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