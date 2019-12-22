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Саснович сыграла в финале впервые за 2 года. Уступила, но это успех

23.12.2019 11:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прошлый сезон у Александры Саснович совсем не задался. Минчанка выпала из топ-30 рейтинга и обосновалась на 67-м месте. Впервые за три года количество побед оказалось меньше числа поражений (17 против 22).



Сезон Александра заканчивала и вовсе в пике: проиграла пять матчей подряд на пяти разных турнирах.

Саснович страдала нестабильностью: в одном матче могла как легко выиграть, так и проиграть сет. Проблемным был и прием. Она брала только 36 процентов первых подач соперниц – по этому показателю она была мимо даже топ-100. 

Вернувшись на корт после отдыха, который, видимо, пошел ей на пользу, она выиграла выставочный турнир во Франции, где в финале разобралась с Каролин Гарасией, которая занимает 46 место в рейтинге.

А в первом в сезоне турнире WTA, пусть и низшей категории, который проходил во французском Леможе, дошла до финала. По ходу турнира белоруска прошла соперницу из Болгарии Изабеллу Шиникову, россиянку Анну Блинкову, швейцарку Жиль Тайкманн и бельгийку Гретье Миннен. Причем, в двух из четырех матчах Саснович сделала камбэк после провального первого сета. 


Матч с россиянкой Екатериной Александровой для Саснович стал первым финалом на турнирах WTA за почти два года. В решающем поединке Александра опять с треском проиграла первый сет 1:6, но вытащить матч не смогла. Россиянка без проблем взяла второй сет 3:6 и выиграла турнир. 
 
 
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Прошлый сезон у Александры Саснович совсем не задался. Минчанка выпала из топ-30 рейтинга и обосновалась на 67-м месте. Впервые за три года количество побед оказалось...
 
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