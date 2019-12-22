Без эльфов и очень дёшево. Как рабочие-мигранты создают ваш Новый год

Источник материала: KYKY

Британское издание The Guardian опубликовало репортаж о китайском городе Иу – «рождественской деревне» за тысячу километров от Северного полюса. Здесь нет снега, елей и эльфов; зато есть свыше полтысячи фабрик и мануфактур, которые производят 60% всех новогодних украшений и аксессуаров в мире: от светящихся деревьев до шапок Санта-Клауса. Автор статьи – Оливер Вейнрайт; в своей работе он рассказывает, что за веселым Рождеством стоят дешевая рабочая сила и токсичное производство. Мы кратко передаем главное из его материала.

Вполне вероятно, большую часть мишуры и гирлянд, которыми многие люди украшают свои дома, создали в Иу. Эту и другую похожую продукцию на местных фабриках делают рабочие-мигранты. Они трудятся по 12 часов в день и получают до 400 долларов в месяц. Как говорит 19-летний рабочий Вэй, «это как китайский Новый год для иностранцев»

В 2019 году Вэй приехал в Иу вместе с отцом. Каждый день они производят почти пять тысяч снежинок: для этого полистироловые заготовки опускают в ванну с клеем и помещают в устройство, которое при помощи порошкового красителя делает снежинки полностью красными. Вэй и его отец меняют не меньше десяти масок за день, чтобы уберечь дыхательные пути от красного порошка, который сыплется на них отовсюду. Скорее всего, в следующем году они вернутся в Иу, чтобы заняться тем же.

Красные снежинки вместе с другими рождественскими подарками направляют на Международный Торговый Рынок Иу – его также называют «Городом Китайских Товаров». Он состоит из 62 тысяч торговых точек: журналист Оливер Вейнрайт называет рынок «многоэтажным памятником глобальном потреблению». Этот комплекс разделен на пять зон, и вторая зона – Рождества: с коридорами, улицами и подарками любой формы и содержания.

Однако торговля на рынке, несмотря на дешевизну, уступает онлайн-торговле. Для сравнения: площадка Alibaba предлагает 1,4 миллиона рождественских и новогодних декораций, а рынок Иу – 400 тысяч товаров. Тем не менее, внутренний спрос растет: Китай ежегодно принимает фестиваль Маммона. Говорят, что в Китае Санта Клаус популярнее, чем Иисус. Как утверждает соучредитель фабрики Boyang Craft Factory, когда находишься здесь изо дня в день, глядя на «все эти прекрасные украшения», это по-настоящему повышает настроение. Но вряд ли те рабочие с ним согласятся.

Фото: Imaginechina / Rex.