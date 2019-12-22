Повздорили по пьяни: в Барановичах приятель зарезал 34-летнего собутыльника

Двое знакомых мужчин выпивали в квартире. В ходе выпивки между ними произошел конфликт. В какой-то момент один из мужчин (1960 г.р.) схватил нож и нанес своему товарищу (1985 г.р.) не менее одного удара ножом, сообщилив Следственном комитете.