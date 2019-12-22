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Повздорили по пьяни: в Барановичах приятель зарезал 34-летнего собутыльника

23.12.2019 11:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Убийство произошло вечером 21 декабря.



Двое знакомых мужчин выпивали в квартире. В ходе выпивки между ними произошел конфликт. В какой-то момент один из мужчин (1960 г.р.) схватил нож и нанес своему товарищу (1985 г.р.) не менее одного удара ножом, сообщили Intex-press в Следственном комитете. 

От полученных телесных повреждений 34-летний житель Барановичей скончался на месте.

Подозреваемый задержан. В отношении 59-летнего жителя Барановичей возбуждено уголовное дело по ч. 1, статьи 139 УК РБ («Умышленное противоправное лишение жизни другого человека. Убийство»). 

Ему грозит от шести до пятнадцати лет.
 
 
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