Лукашенко пришёл на открытие ресторана, который уничтожил заказник «Лебяжий»

Источник материала: KYKY

На выходных в Минске открыли ресторан «Лебяжий» – заведение, которое строили с нарушениями, очевидными даже для прокуратуры . В соцсетях, Telegram-каналах и СМИ появились видео с мероприятия: на них можно заметить участников группы J:Морс, «Тяни-Толкай», Алену Ланскую, главу Мингорисполкома Анатолия Сивака и Александра Лукашенко, пишет Reform.by.

Ресторан «Лебяжий» возмущает беларускую общественность больше года. Он – часть комплекса «Олимпик Парк», куда входят еще и жилые дома, и крупный спортивный центр.

Точку общепита без изначальных разрешений и оценки ее влияния на экологию стали возводить рядом с одноименным заказником, из-за чего в прошлом году застройщик – компания «Тапас», подконтрольная Павлу Белому, с которым Александр Лукашенко играет в хокей почти 13 лет, – получил штраф. В ответ на это президент срочно поменял генплан Минска, чтобы вывести стройку из особо охраняемой природной зоны. От заказника отрезали часть территории.

«Душевный» гала-ужин в «Лебяжьем» показали и в сюжете телеканала «Беларусь 1», где заявили, что ресторан «просили построить минчане, а президент откликнулся». Судя по эфирам БТ и сториз гостей, на открытие пришел глава МИД Владимир Макей. При этом, со слов директора группы J: МОРС, фотографировать запрещалось. К слову, о передвижениях президента его пресс-служба не сообщала.