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Лукашенко пришёл на открытие ресторана, который уничтожил заказник «Лебяжий»
Источник материала: KYKY>
На выходных в Минске открыли ресторан «Лебяжий» – заведение, которое строили с нарушениями, очевидными даже
Ресторан «Лебяжий» возмущает беларускую общественность больше года. Он – часть комплекса «Олимпик Парк», куда входят еще и жилые дома, и крупный спортивный центр.
Точку общепита без изначальных разрешений и оценки ее влияния на экологию стали возводить рядом с одноименным заказником, из-за чего в прошлом году застройщик – компания «Тапас», подконтрольная Павлу Белому, с которым Александр Лукашенко играет в хокей почти 13 лет, – получил штраф. В ответ на это президент срочно поменял генплан Минска, чтобы вывести стройку из особо охраняемой природной зоны. От заказника отрезали часть территории.
«Душевный» гала-ужин в «Лебяжьем»
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