|
Водители выстроили машины в форме циферблата в Полоцке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Полоцкие автолюбители решили поздравить свой город и всю страну с наступающим Новым годом необычным образом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На одной из площадей города местные автолюбители и их коллеги из Новополоцка выстроили машины в форме циферблата.
По словам организаторов, подобный флешмоб – устоявшаяся традиция. И если раньше выстраивали из машин ёлку, то в этот раз решили – часы.
Их сооружали более 2-х часов из 60 машин. Участников встречи было ещё больше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Полоцкие автолюбители решили поздравить свой город и всю страну с наступающим Новым годом необычным образом, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)