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Водители выстроили машины в форме циферблата в Полоцке

23.12.2019 10:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Полоцкие автолюбители решили поздравить свой город и всю страну с наступающим Новым годом необычным образом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители выстроили машины в форме циферблата в Полоцке

На одной из площадей города местные автолюбители и их коллеги из Новополоцка выстроили машины в форме циферблата.

Водители выстроили машины в форме циферблата в Полоцке

Водители выстроили машины в форме циферблата в Полоцке

По словам организаторов, подобный флешмоб устоявшаяся традиция. И если раньше выстраивали из машин ёлку, то в этот раз решили часы.

Их  сооружали более 2-х часов из 60 машин. Участников встречи было ещё больше.  

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Новости Беларуси. Полоцкие автолюбители решили поздравить свой город и всю страну с наступающим Новым годом необычным образом, сообщили в программе Новости «24...
 
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